Сестра Меган Маркл заявила, що герцогиня зіпсувала день народження Кейт Мідлтон: подробиці

Зведена сестра Меган Маркл Саманта відома своїми скандальними заявами на адресу герцогині Сассекської. Днями вона дала чергове інтерв’ю, в якому звинуватила Меган у ревнивому ставленні до Кейт Міддлтон.

Саманта Маркл неодноразово висловлювала невдоволення щодо вчинків дружини принца Гаррі. Нещодавно вона звинуватила герцогиню Сассекську у рішенні вийти з королівської родини, заявивши, що це була ідея Меган. Тепер Саманта дала інтерв'ю виданню Daily Star, де розповіла про ставлення сестри до герцогині Кембриджської.

Читайте також: Спільний вихід герцогів Сассекських: перше фото пари після переїзду до Канади

Жінка заявила, що Меган з ревністю ставиться до Кейт. На її думку, саме через це заява про складання королівських обов'язків герцогині Сассекської та принца Гаррі була оприлюднена напередодні дня народження герцогині Кембриджської і зробили це для того, щоб зіпсувати свято Міддлтон.

Погано, що вона оголосила про це перед днем народження Кейт. Я думаю, Меган просто ревнувала чудову Кейт і хотіла привернути увагу до себе. Вона ніколи не зможе зрівнятися з нею, тому що Міддлтон – ікона! Я вражена тим, як Кейт вміє зробити так, що сукня за 200 доларів буде мати вигляд на всі два мільйони,

– прокоментувала Саманта.



Кейт Міддлтон та Меган Маркл / Фото: Getty Images

Також Саманта зауважила, що ще влітку Меган і Гаррі на прем'єрі фільму "Король лев" звернулися до президента компанії The Walt Disney з проханням знайти роботу для Меган. Жінка вважає, що такі дії були непристойні і передчасні. На її думку, це потрібно було робити тільки після того, як вони офіційно відмовилися від своїх королівських обов'язків.

Це – неповага до королівського протоколу. Все одно, що змінити дружину і дати свій номер телефону за обідом – до того, як подати на розлучення,

– сказала Маркл.



Меган Маркл та принц Гаррі / Instagram / @duchessofsussex_daily