24 канал техно Здоровʼя спорт дизайн Афіша Інвестиції auto Освіта Likar покер
more

Сестра Меган Маркл заявила, що герцогиня зіпсувала день народження Кейт Мідлтон: подробиці

1 Читать новость на русском
Кейт Міддлтон та Меган Маркл / Фото: Getty Images

Зведена сестра Меган Маркл Саманта відома своїми скандальними заявами на адресу герцогині Сассекської. Днями вона дала чергове інтерв’ю, в якому звинуватила Меган у ревнивому ставленні до Кейт Міддлтон.

Саманта Маркл неодноразово висловлювала невдоволення щодо вчинків дружини принца Гаррі. Нещодавно вона звинуватила герцогиню Сассекську у рішенні вийти з королівської родини, заявивши, що це була ідея Меган. Тепер Саманта дала інтерв'ю виданню Daily Star, де розповіла про ставлення сестри до герцогині Кембриджської.

Читайте також: Спільний вихід герцогів Сассекських: перше фото пари після переїзду до Канади

Жінка заявила, що Меган з ревністю ставиться до Кейт. На її думку, саме через це заява про складання королівських обов'язків герцогині Сассекської та принца Гаррі була оприлюднена напередодні дня народження герцогині Кембриджської і зробили це для того, щоб зіпсувати свято Міддлтон.

Погано, що вона оголосила про це перед днем народження Кейт. Я думаю, Меган просто ревнувала чудову Кейт і хотіла привернути увагу до себе. Вона ніколи не зможе зрівнятися з нею, тому що Міддлтон – ікона! Я вражена тим, як Кейт вміє зробити так, що сукня за 200 доларів буде мати вигляд на всі два мільйони,
– прокоментувала Саманта.

Кейт Міддлтон та Меган Маркл
Кейт Міддлтон та Меган Маркл / Фото: Getty Images

Також Саманта зауважила, що ще влітку Меган і Гаррі на прем'єрі фільму "Король лев" звернулися до президента компанії The Walt Disney з проханням знайти роботу для Меган. Жінка вважає, що такі дії були непристойні і передчасні. На її думку, це потрібно було робити тільки після того, як вони офіційно відмовилися від своїх королівських обов'язків.

Це – неповага до королівського протоколу. Все одно, що змінити дружину і дати свій номер телефону за обідом – до того, як подати на розлучення,
– сказала Маркл.

Меган Маркл та принц Гаррі
Меган Маркл та принц Гаррі / Instagram / @duchessofsussex_daily

Хто такий Джефф Безос: біографія та секрети успіху засновника Amazon
сьогодні
23517
Автор: Христина Кобак
Теги: Новини LifeStyle Меган Маркл Кейт Міддлтон Королівська сім'я LifeStyle
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
сьогодні 10:29 "Сенсація": кіно про сексуальні домагання з Шарліз Терон, Ніколь Кідман та Марго Роббі
Юлія Ліпенцева 497
17 лютого 12:27 Місячний календар стрижок на лютий 2020: цікаві поради
Квітослава Туз 6005
17 лютого 10:52 Еду Ширану – 29: біографія та топові сингли співака
Олена Кандяк 983
16 лютого 12:02 "Форсаж 9", "Не час помирати", "Мулан" та інші: 10 найочікуваніших фільмів 2020 року
Марта Вересюк 3014
15 лютого 13:34 Нацвідбір Євробачення-2020: порядок виступів учасників другого півфіналу
Квітослава Туз 8320
Новини
Більше новин
Залиште відгук