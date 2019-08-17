TAYANNA презентувала кавер на пісню Скрябіна "Дельфіни": відео

Українська співачка TAYANNA (справжнє ім’я – Тетяна Решетняк) презентувала кавер на пісню гурту "Скрябін" – "Дельфіни" на пам'ять про співака Андрія Кузьменка, який трагічно загинув 4,5 роки тому.

17 серпня Кузьмі Скрябіну могло виповнитися 51, але ДТП 2 лютого 2015 року забрала життя популярного співака. Його пісні і досі залишаються актуальними. Останньою роботою, де знявся артист, став відеокліп на пісню "Дельфіни". Українська співачка TAYANNA записала авторську версію цією композиції.

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Офіційний реліз каверу відбувся 17 серпня, у день народження Андрія Кузьменка. Відео з'явилося на офіційному YouTube-каналі співачки.

Це пісня про дельфіна, який припливає на порятунок, коли тобі він потрібен. Усе як у житті,

– наголосила TAYANNA.

Кавер TAYANNA на пісню Скрябіна "Дельфіни": слухайте тут

Скрябін – "Дельфіни": слухайте оригінальну пісню тут