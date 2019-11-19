ТНМК представив реп про історію України: пізнавальне відео

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ТНМК представив реп про історію України / Скріншот з кліпу

Гурт ТНМК (Танок на майдані Конґо) презентує новий музичний анімаційний кліп на пісню "Історія України за 5 Хвилин", у якому зачитується історія від трипільців до подій у незалежній Україні.

Відеокліп з'явився на офіційному ютуб-каналі гурту ТНМК у вівторок, 19 листопада. 

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Танок на майдані Конґо представляє нове відео, в якому вся історія України викладається буквально за п’ять хвилин: від великого вибуху – до сьогодення, транзитом через найвизначніші події у нашій історії,
– йдеться у підписі до ролика.

За музику і вокал відповідав Олег "Фагот" Михайлюта, автором тексту став Артем Полежака, а створив кліп Сашко Даниленко.

Пісня "Історія України за 5 Хвилин" є частиною проєкту "Так працює пам’ять", в якому українські музиканти присвячують свої нові треки пам’яті Данила Дідіка, 15-річного українського активіста, який загинув в лютому 2015 року під час теракту у Харкові.

ТНМК – Історія України за 5 Хвилин: дивіться відеокліп

 

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Автор: Анастасія Манюхіна
Теги: Новини України LifeStyle Музика
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