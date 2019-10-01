Голлівудський актор Том Круз завітав в Україну. Ввечері 30 вересня очевидці помітили американця у київському метро.

Про те, що всесвітньовідомий актор приїхав до Києва, офіційно підтвердили і в столичному метро.

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Так, Том Круз в Києві. Де? Звичайно в метро! Це все, що вам потрібно знати в цей вечір,

– відзначили в Київському метрополітені.

57-річного актора помітили на станції "Золоті ворота" близько 10 години вечора. Він був з охороною та у супроводі найближчого радника Президента України Володимира Зеленського – Андрія Єрмака.

За словами очевидців, охоронці забороняли знімати Круза і підходити до нього. Проте, пережожим все ж вдалося зробити кілька світлин на фоні з актором.



Голлівудський актор Том Круз у Києві / фото з фейсбука

Офіційна причина приїзду Тома Круза до України невідома. Тим не менш, деякі очевидці розповідають, що актор обговорював з командою локації для зйомок.

Том Круз у метро Києва: відео