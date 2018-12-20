У Києві презентували першу онлайн-бібліотеку аудіокниг українською мовою

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У Києві презентували першу онлайн-бібліотеку аудіокниг українською мовою
У Києві презентували першу онлайн-бібліотеку аудіокниг українською мовою / 24 канал

В Київському університеті імені Бориса Грінченка представили першу онлайн-бібліотеку з аудіокнигами українською мовою. Серед озвучених – твори, які входять до шкільної програми, поезія, а також книги сучасних українських письменників.

Загалом зазвучали понад 100 книг та віршованих творів.

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Ініціаторами проекту є творча команда спільноти "Типовий Київ" та студенти Інституту журналістики Київського університету імені Бориса Грінченка.

Аудіокниг українською мовою вкрай обмаль, а в умовах сучасного розвитку технологій знання та культуру необхідно доносити в максимально простих та зручних формах. Аудіокнига – одна з таких форм. Важливо і те, що почути твори письменників зможуть люди з порушенням зору,
– розповіли ініціатори проекту. 

Зазвучали класичні прозові твори Ольги Кобилянської, Квітки-Основ'яненка, Івана Франка, Панаса Мирного, Валер’яна Підмогильного та ще десятки авторів. Понад 50 віршованих творів Максима Рильського, Олени Теліги, Дмитра Павличка, Лесі Українки, Миколи Хвильового та інших письменників. Марк Лівін та Катерина Бабкіна начитали свої кращі авторські роботи.

Відео, як відомий український співак зачитав вірш Майка Йогансена "То город-дощ..."

Послухати книги можна тут.

Теги: LifeStyle Новини Києва Книги Інформаційні технології Інтернет
Джерело: 24 канал
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