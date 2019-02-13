У спортивному і без макіяжу: Тіна Кароль приголомшила зовнішнім виглядом

Популярна українська співачка і тренер музичного шоу "Голос країни" Тіна Кароль завжди з'являється на офіційних заходах або в кадрі у традиційному образі, який складається з розкішних локонів і фірмової червоної помади. Однак у реальному повсякденному житті артистку не легко впізнати без макіяжу та у звичайному одязі.

Нові знімки опубліковано на фан-сторінці Тіни Кароль в Instagram. Читайте також: Тіна Кароль отримала розкішний букет квітів від Дана Балана на "Голосі країни 9": відео Світлини зроблені під час робочого процесу на звукозаписній студії, коли Тіна працювала над піснями учасників "Голосу країни 9". Зірка одягнена у білий світшот з її колекції TNKRL, обтислі джинси у тон і кросівки. На обличчі Кароль зовсім немає макіяжу, відтак українка виглядає значно молодшою, ніж на сцені. Завершує повсякденний образ пряме розпущене волосся.

Тіна Кароль / Instagram / @tinakarol_fantina

Тіна Кароль / Instagram / @tinakarol_fantina