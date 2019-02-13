У спортивному і без макіяжу: Тіна Кароль приголомшила зовнішнім виглядом

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Тіна Кароль
Тіна Кароль / Instagram / @tinakarol_fantina

Популярна українська співачка і тренер музичного шоу "Голос країни" Тіна Кароль завжди з'являється на офіційних заходах або в кадрі у традиційному образі, який складається з розкішних локонів і фірмової червоної помади. Однак у реальному повсякденному житті артистку не легко впізнати без макіяжу та у звичайному одязі.

Нові знімки опубліковано на фан-сторінці Тіни Кароль в Instagram.

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Світлини зроблені під час робочого процесу на звукозаписній студії, коли Тіна працювала над піснями учасників "Голосу країни 9".

Зірка одягнена у білий світшот з її колекції TNKRL, обтислі джинси у тон і кросівки. На обличчі Кароль зовсім немає макіяжу, відтак українка виглядає значно молодшою, ніж на сцені. Завершує повсякденний образ пряме розпущене волосся.

Тіна Кароль
Тіна Кароль / Instagram / @tinakarol_fantina

Тіна Кароль
Тіна Кароль / Instagram / @tinakarol_fantina

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Теги: LifeStyle Музика Стиль і мода Тіна Кароль Голос країни 9 сезон дивитись онлайн
Джерело: 24 канал
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