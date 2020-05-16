В Україні масово переносять фестивалі та концерти: чого чекати фанатам

Українська культура потерпає від карантину. Колосальні збитки, безробіття та відсутність будь-яких культурних подій – літо 2020 року обіцяє бути саме таким. Через пандемію коронавірусу музичні та кінофестивалі, а також інші масові заходи оголосили про перенесення на наступний рік.

Детальніше про те, які фестивалі та події перенесли на 2021 рік – читайте в матеріалі 24 каналу.

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Музичні фестивалі

Наймасштабніший український музичний фестиваль Atlas Weekend організаторам довелося перенести на наступний рік, адже в умовах пандемії збирати багатотисячну аудиторію, навіть на відритому майданчику, є небезпечно.

Організатори вже оголосили нові дати: 6 – 11 липня 2021 року. Придбані квитки лишаються дійсними і на наступний фестиваль, проте їх також можна буде й повернути. Втім організатори просять аудиторію їх підтримати і не здавати квитки, адже музичний захід зазнав великих збитків. За словами засновника Atlas Weekend Дмитра Сидоренка, приблизні цифри втрачених коштів – десятки мільйонів гривень.

Засновник фестивалю також розповів, що всі передоплати лишилися в артистів, були великі витрати саме щодо реклами. "Тож для нас велике значення має підтримка нашої аудиторії в плані розуміння цієї складної ситуації", – пояснив Дмитро Сидоренко.

Перенесли на 2021 рік і київський фестиваль UPark. Організатори вже оголосили, що гурт My Chemical Romance, який мав приїхати влітку 2020 року, виступить наступного. Команда фестивалю пообіцяла зберегти список артистів повністю. Придбані квитки також лишаються дійсними.



Виступ гурту My Chemical Romance перенесли на 2021 рік / Фото PopBuzz

Щорічний фестиваль "Файне місто", що в Тернополі також скасували. Організатори заявили, що музичний захід відбудеться 29 липня – 1 серпня 2021 року.

Zaxidfest, що проводиться наприкінці червня в селі Родатичі Львівської області, наразі чекає рішень Кабміну. Витримує паузу і RespublicaFEST, яку проводять у Кам'янець-Подільському. Проте організатори подумують перенести подію в онлайн-формат.

Одеський кінофестиваль

У мережі цьогоріч відбудеться й Одеський міжнародний кінофестиваль. Крім цього, подію, яка мала пройти з 10 по 18 липня в Одесі, перенесли на 25 вересня – 3 жовтня 2020 року. Генеральна продюсерка ОМКФ Юлія Сінькевич відзначила, що цього року на участь у фестивалі прийшло дуже багато заявок від виробників фільмів.

Також, щоб додати онлайн-події атмосферності, в Одесі проведуть традиційний кіноперформанс на Потьомкінських сходах.

Для всіх власників абонементів ми розіслали лист, яким чином вони можуть їх повернути, бо і вартість, і принцип дії абонементу буде трохи змінений,

– розповіла Юлія Сінькевич.

Вона пояснила, що буде і абонемент, і можливість купити квиток на окремий показ, фільми конкурсних програм. Зауважила, що оскільки на фестивалі діятиме глядацьке голосування, то фільми саме конкурсних програм будуть обмежені по часу.

"Книжковий арсенал"

На наступний рік перенесли й одну з головних подій для книгоманів – "Книжковий Арсенал". Та команда фестивалю запустила програму підтримки для книговидавців, яка має назву "література на експорт".

Координаторка фестивалю Юлія Козловець відзначила, що це програма з підтримки книжкового експорту на права українських авторів за кордон. Вона вірить, що це буде початок плідної співпраці в майбутньому.

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В рамках програми для працівників цієї сфери іноземні фахівці проведуть лекції. Також відбуватимуться і воркшопи, онлайн-зустрічі видавців з літературними агентами. Однак наразі невідомо, коли уряд дозволить проводити масові заходи на відкритому повітрі і з обмеженою кількістю людей.