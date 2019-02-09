Відбір на Євробачення 2019 від України: хто пройшов у фінал

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Відбір на Євробачення 2019 Україна - хто пройшов у фінал - відео
Brunettes Shoot Blondes, MARUV, YUKO пройшли відбір на Євробачення 2019 Україна / 24 канал

9 лютого 2019 року обрали першу трійку фіналістів Національного відбору на Євробачення-2019 глядачі та судді. До трійки увійшли: Brunettes Shoot Blondes, MARUV, YUKO.

Національний відбір на Євробачення 2019 – це музичний конкурс, що визначає представника України на пісенному конкурсі Євробачення. Шоу проводиться щороку, починаючи з 2016.

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9 лютого у прямому ефірі на телеканалах СТБ і UA:ПЕРШИЙ о 19:00 глядачі побачили вісім учасників, готових представити Україну на Євробаченні-2019: The Hypnotunez із піснею "Hey", LETAY із піснею "Мила моя", VERA KEKELIA із піснею "WOW", ЦеШо із піcнею "Hate", YUKO із піснею "GALYNA GULIALA", Maruv із піснею "For you", Brunettes Shoot Blondes із піснею "Houston", BAHROMA із піснею "Назавжди-Навсегда". Але перемогли у першому півфіналі лише троє.

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Хто пройшов у фінал на Національному відборі на Євробачення-2019

1. Brunettes Shoot Blondes

Нацвідбір до Євробачення-2019: виступ Brunettes Shoot Blondes – дивіться відео

2. MARUV

Нацвідбір до Євробачення-2019: виступ MARUV – дивіться відео

3. YUKO

Нацвідбір до Євробачення-2019: виступ YUKO – дивіться відео

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Членами журі Національного відбору-2019 стали: Джамала, Андрій Данилко та Євген Філатов (The Maneken).

Прямі ефіри Національного відбору-2019 проходять в лютому одночасно на телеканалах СТБ і UA: ПЕРШИЙ. Наступний півфінал відбудеться 16 лютого, а фінал – 23 лютого, на якому і визначиться представник України на конкурсі.

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Теги: Євробачення 2019 Музика LifeStyle Євробачення
Джерело: 24 канал
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