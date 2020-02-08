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Хто пройшов у фінал Національного відбору на Євробачення-2020

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Відомий список учасників, які пройшли до фіналу / Instagram / @eurovision.ua

8 лютого під час першого півфіналу Національного відбору на Євробачення-2020 глядачі та журі обирали фіналістів з-поміж 8 конкурсантів. За можливість представити Україну на пісенному конкурсі боролись [О], Jerry Heil, Katya Chilly, KRUTЬ, Go-A, CLOUDLESS, GIO, Assol.

До фіналу Національного відбору на Євробачення-2020, який відбудеться 22 лютого, пройшли Jerry Heil, KRUTЬ та Gо_A. 

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Оцінювали музичні здібності конкурсантів Андрій Данилко, Тіна Кароль та Віталій Дроздов.

Національний відбір на Євробачення-2020 – це пісенний конкурс, який визначає представника України на конкурсі Євробачення, що відбудеться 12, 14 і 16 травня 2020 року в місті Роттердам.

15 лютого у прямому ефірі на телеканалах СТБ і UA:Перший глядачі зможуть побачити виступи учасників другого півфіналу. Саме під час другого півфіналу глядачі дізнаються 6 фіналістів, які боротимуться за право представити Україну на міжнародній арені в Роттердамі.

Виступи фіналістів першого півфіналу:

KRUTЬ – 99 на Нацвідборі Євробачення 2020: дивіться відео онлайн

Jerry Heil – VEGAN на Нацвідборі Євробачення 2020: дивіться відео онлайн

Gо_A – Соловей на Нацвідборі Євробачення 2020: дивіться відео онлайн

 

Нацвідбір Євробачення-2020: порядок виступів учасників
сьогодні
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Автор: Юлія Турелик
Теги: LifeStyle Музика Євробачення Євробачення 2020
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