Хто пройшов у фінал Національного відбору на Євробачення-2020

8 лютого під час першого півфіналу Національного відбору на Євробачення-2020 глядачі та журі обирали фіналістів з-поміж 8 конкурсантів. За можливість представити Україну на пісенному конкурсі боролись [О], Jerry Heil, Katya Chilly, KRUTЬ, Go-A, CLOUDLESS, GIO, Assol.

До фіналу Національного відбору на Євробачення-2020, який відбудеться 22 лютого, пройшли Jerry Heil, KRUTЬ та Gо_A.

Читайте також: Національний відбір на Євробачення-2020: пісні учасників

Оцінювали музичні здібності конкурсантів Андрій Данилко, Тіна Кароль та Віталій Дроздов.

Національний відбір на Євробачення-2020 – це пісенний конкурс, який визначає представника України на конкурсі Євробачення, що відбудеться 12, 14 і 16 травня 2020 року в місті Роттердам.

15 лютого у прямому ефірі на телеканалах СТБ і UA:Перший глядачі зможуть побачити виступи учасників другого півфіналу. Саме під час другого півфіналу глядачі дізнаються 6 фіналістів, які боротимуться за право представити Україну на міжнародній арені в Роттердамі.

Виступи фіналістів першого півфіналу:

KRUTЬ – 99 на Нацвідборі Євробачення 2020: дивіться відео онлайн

Jerry Heil – VEGAN на Нацвідборі Євробачення 2020: дивіться відео онлайн

Gо_A – Соловей на Нацвідборі Євробачення 2020: дивіться відео онлайн