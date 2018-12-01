Х-фактор 9 сезон 14 випуск: шоу покинули одразу три учасника на другому прямому ефірі

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Х-фактор 9 сезон - хто пішов 01.12.2018 - дивитися онлайн
Х-фактор 9 сезон 14 випуск: шоу покинули одразу три учасника на другому прямому ефірі / 24 канал

Після 14 випуску дев'ятого сезону "Х-фактору", що вийшов на телеканалі СТБ 1 грудня 2018 року, шоу покинули одразу три учасника – Маргарита Двойненко, Ольга Цепкало та гурт "Jazzforacat". Таким чином боротьбу за звання Х-фактора України продовжують лише 8 учасників.

У 14 випуску шоу "Х-фактор" 9 сезон три учасника не змогли справитися з темою першого ефіру – музика 90-х.

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У дев'ятому сезоні змінилися правила вибування в прямих ефірах. За результатами глядацького голосування, яке відкриється після виступу всіх учасників, в номінації потраплять відразу три артиста. Вони виконають пісню "за життя", після чого судді шоу зможуть врятувати від вибування лише одного. У глядачів на голосування буде не одну годину, як раніше, а звичайний рекламний блок.

Кожен суддя тренує окрему категорію учасників:

  1. категорія "Гурти" – Настя Каменських ("ZBSband", "Duke Time","Jazzforacat").
  2. категорія "Хлопці" – Андрій Данилко (Олександр Ілюха, Іван Іщенко, Петро Герасимів, Дмитро Волканов).
  3. категорія "Дівчата" – Олег Винник (PALINA, Ольга Жмурина, Маргарита Двойненко).
  4. категорія "Старші за 30" – Дмитро Шуров (Ольга Цепкало, Олександр Рябенко, Марк Савін).

Минулого ефіру проект покинули два учасника – Олександр Рябенко (команда Дмитра Шурова) та Олександр Ілюха (команда Андрія Данилка).

Х-фактор 9 сезон 13 випуск дивитись онлайн: результати голосування глядачів (відео завантажиться пізніше)

Сьогодні, за результатами глядацького голосування, в номінацію на виліт потрапили ще три артиста – Маргарита Двойненко, вдруге за прямі ефіри –Ольга Цепкало та гурт "Jazzforacat".

Ольга Цепкало заспівала круту рок-пісню гурту "Guns N' Roses" – "Sweet Child o' Mine". Маргарита Двойненко виконала пісню Лариси Доліної – "СтІна". З гурту "Jazzforacat" на сцену вийшов лише один хлопець – Сергій, який боровся за двох, бо його товариш погано себе почував.

Х-фактор 9 сезон 13 випуск дивитись онлайн: пісня "за життя" Маргарити Двойненко (відео завантажиться пізніше)

Х-фактор 9 сезон 13 випуск дивитись онлайн: пісня "за життя" Ольга Цепкало (відео завантажиться пізніше)

Х-фактор 9 сезон 13 випуск дивитись онлайн: пісня "за життя" гурту "Jazzforacat" (відео завантажиться пізніше)

Олег Винник віддав свій голос за свою учасницю – Маргариту Двойненко, Настя Каменських проголосувала за свій гурт "Jazzforacat", Дмитро Шурок обрав учасницю зі своєї категорії – Ольгу Цепкало, а Андрій Данилко запропонував колегам інший варіант. У результаті голосування суддів, грандіозне шоу покинули одразу три учасника.

Х-фактор 9 сезон 13 випуск дивитись онлайн: рішення суддів (відео завантажиться пізніше)

Х-ФакторЦе музичне талант-шоу, основною метою якого є пошук і розвиток пісенного таланту конкурсантів. Всі конкурсанти обираються шляхом публічних прослуховувань. 1 вересня 2018 року в Україні стартував 9 сезон шоу "Х-фактор".

Теги: Музика LifeStyle
Джерело: 24 канал
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