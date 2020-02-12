Як герцоги Кембриджські готують принца Джорджа до королівських обов'язків: подробиці

Вихованню майбутнього спадкоємця престолу шестирічного принца Джорджа вимагає ретельної уваги батьків. Як запевнили інсайдери, Кейт Міддлтон та принц Вільям вже розпочали готувати дітей до відповідальних суспільних ролей.Наразі герцоги Кембриджські зводять серйозні розмови з старшими дітьми до казкових розповідей.

Кожен вихід родини принца Вільяма та Кейт Міддлтон викликає посилену увагу громадськості у всьому світі. Хоч подружжя поки намагається вберегти нащадків від надмірної публічності, проте з часом дітям будуть надані почесні королівські повноваження.

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Як повідомляє видання Daily Mail, у досить юному віці герцоги вирішили не обтяжувати безтурботне дитинство шестирічного принца Джорджа та чотирирічної принцеси Шарлотти серйозними розмовами про майбутні відповідальні місії. Для роз’яснення їхніх ролей Кейт Міддлтон та принц Вільям обирають ігрову форму та казкові розповіді.

Вільям і Кейт вже говорили з Джорджем і Шарлоттою про їхні майбутні ролі, але по-дитячому, щоб вони не відчували себе пригніченими. Джордж знає, що в ньому є щось особливе і що одного разу він стане королем Британії,

– запевнили інсайдери.

За словами очевидців, подружжю вдалося виховати у дітях гідні манери. З віком вони відчувають все більшу відповідальність: "Джордж перетворився на впевненого в собі маленького хлопчика. Він любить знайомитися з новими людьми, а Шарлотта – маленька світська красуня. Вони не нервують на людях і вже проявляють лідерські якості. Луї – товариська дитина, у нього є мила зухвалість, як і у його сестри".

Варто наголосити, що принц Джордж навіть в дитинстві проявляє цікавість до престолу, адже раніше батьки зізналися, що улюблений мультик "Король лев". Минулоріч старші діти Кейт та Вільяма вперше долучилися до різдвяної служби в церкві Святої Марії Магдалини в Сандрінгемі.

Окрім того, третій у черзі на престол принц Джордж взяв участь у зйомках для королівської святкової листівки. На фото королева Єлизавета ІІ знята з трьома спадкоємцями титулу короля. Тоді разом родина готувала пудинги в рамках благодійної акції королівського британського легіону "Разом в Різдво".