Як приготувати мармелад у домашніх умовах: простий рецепт від Слави Камінської

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Як приготувати мармелад в домашніх умовах: рецепт
Як приготувати мармелад в домашніх умовах: рецепт / poradum.com.ua

Вокалістка гурту "НеАнгели" Слава Камінська поділилась з прихильниками простим рецептом приготування ласощів. Цього разу артистка обрала запашний мармелад.

Слава Камінська майстерно поєднує вокальну кар'єру з материнством. Зірка приділяє багато вільного часу своїм дітям та дивує їх новими стравами. Не забуває співачка "НеАнгелів" і про своїх прихильників: у мережі вона ділиться рецептами страв, які готувала на своїй кухні. 

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Мармелад в домашніх умовах

Як приготувати мармелад вдома: рецепт
Як приготувати мармелад вдома: рецепт / Cook

Інгредієнти
яблука або груші – 3-4 шт.,
вода – 1/4 склянки,
агар-агар – 10 г,
ванільний цукор, сік лимона.

1. Яблука та груші очистіть від шкірки та кісточок. Поріжте фрукти на кубики та пропечіть їх упродовж 10 хвилин у духовій або мікрохвильовій печі. 

2. Запечені фрукти перетворіть у пюре за допомогою блендера. 

3. Змішайте у посудині трішки більше 1/4 склянки води і один пакетик агар-агар (10 грамів). За бажання, можна додати ваніль та сік лимона, які зроблять смак мармеладу більш насиченим. 

4. Доведіть суміш до кипіння та проваріть упродовж 3 хвилин. Після цього додайте до рідини пюре з яблук і груш. Залийте отриману масу у формочки невеликого розміру (можна використати порожню пластикову форму від упаковки цукерок). Поставте мармелад на 20-25 хвилин у морозильну камеру. 

Як приготувати мармелад вдома: дивіться відео від Слави Камінської

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Babaslavka (@babaslavka)

 

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Теги: LifeStyle Новини LifeStyle Здорове харчування Food and Drinks Музика Рецепти десертів – рецепти приготування з фото
Джерело: LifeStyle 24
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