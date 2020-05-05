Як змінюється Київ попри карантинні обмеження: вражаючі фото й відео

Поки більшість українців перебувають вдома і дотримуються карантинних обмежень, комунальники та будівельники виконують свою роботу. Вже після карантину кияни та гості столиці зможуть побачити приємні зміни в місті.

Журналістка 24 каналу розповіла, які зміни відбуваються в Києві під час карантину.

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Київський зоопарк

Кореспондентка розповіла, що в Київському зоопарку повністю оновили головний вхід. Відвідувачів зустрічає статуя 15-метрового розмальованого жирафа. Також на вході встановили плазму, де транслюватимуть різні історії про мешканців звіринця.



Оновлений вхід до Київського зоопарку / Фото "Букви"

Також повністю демонтували старий вхід, де були розташовані відомі скульптури лева та зубра. Чимало людей в соцмережах висловлювали своє обурення з цього приводу, адже вони простояли в зоопарку понад 50 років.

Наразі скульптура зубра вже на території звіринця. Втім розміщений саме оновлений варіант, який виготовила дочка скульптора Юрія Рубана. Саме він створив ще за часів Радянського Союзу лева та зубра, які тривалий час були своєрідною візитівкою Київського зоопарку.



Старі скульптури лева та зубра в Київському зоопарку / Колаж 24 каналу

За архівними документами Олександра Рубан зі своїм чоловіком створили майже точну копію скульптури її батька. В коментарі 24 каналу жінка розповіла, що в 1967–1968 роках, коли була реконструкція Київського зоопарку, архітектори хотіли зробити стіни з рожевого туфу, а скульптури виготовити з бронзи.

Однак на це не вистачило коштів, тому їх виготовили з бетону, а потім – міді.

Вже на сьогодні таке велике щастя, скульптури зроблені у вічному матеріалі. Перед нами була поставлена задача, щоб ми відновили все те, що було зроблено в 1967-1968 році. Нічого не додаючи свого, лише пропустивши через душу всі емоції, які були в батька, щоб ми передали всю красу зубра і левів,

– поділилась Олександра Рубан.

Міст закоханих

Також журналістка відзначила, що в Києві відновили міст закоханих. Його пофарбували в червоний колір, зафарбували старі надписи, зрізали ще давні замки, які, за традицією, вішали пари. Однак додала, що майже одразу нові замки з’явилися на мосту.

Також під час карантину комунальники оновили Маріїнський парк, зокрема, встановили нові лави і посадили клумби.



Міст закоханих пофарбували в червоний колір / Фото "Хрещатик"

Блошиний ринок на Куренівці

У столиці сталась ще одна важлива зміна. Раніше на Куренівці був розташований блошиний ринок, де просто на асфальті люди розкладали і продавали різні речі.

Довідка. Жителі столиці давно звертались до влади з проханням прибрати цю ділянку біля блошиного ринку: прибрати сміття та очистити трамвайні шляхи. На сайті електронних петицій КМР навіть реєструвалися декілька петицій з проханням прибрати цю територію.



Блошиний ринок на Куренівці / Фото Apostrophe

За рішенням київської влади, наразі там проклали доріжки з бруківки, посадили дерева, також згодом там буде газон. У Києві сподіваються, що люди не відновлюватимуть свою торгівлю, і все залишиться в новому вигляді.

Театр оперети

Журналістка відзначила, що йде повне оновлення Київського національного академічного театру оперети. Там демонтували старі крісла, ремонтують сцену, а також оновлюють освітлення.

Ремонтні роботи в Київському національному академічному театрі оперети / Фото Big Kyiv

Метро на Виноградар

За словами журналістки, будівництво станції метро на Виноградар йде за планом. Там вже почали бетонувати перегін між двома станціями: "Мостицька" та "Проспект правди". Вона розповіла, що наприкінці грудня 2021 року пообіцяли запустити перші поїзди, і мешканці масиву зможуть ним користуватися.

Що відомо про будівництво метро на Виноградар?За початковим планом дві нові станції мали обійтися у 6 мільярдів гривень, а відкрити їх мали вже у 2021 році.

Згодом стався скандал, адже голова наглядової ради "Київметробуд" Олег Токарев заявив, що в бюджеті на будівництво недорахували півтора мільярда гривень.



Нараз відомо, що роботи з будівництва нових станцій і перегонів у житловий район Виноградар тривають, попри карантинні обмеження.