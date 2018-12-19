Як виглядала головна ялинка України в різні роки незалежності

Напередодні новорічно-різдвяних свят всі міста України перетворюються на казку. Атмосферу довгоочікуваного свята створюють красиві та яскраві ілюмінації, які освітлюють вулиці. Однак всі прикраси не зрівняються з новорічною ялинкою, адже саме вона є символом зимових свят.

Колоритний ярмарок, цікаві розваги, солодощі та запашна кава, святкові фестивалі та феєрверки. Щороку організатори новорічних свят намагаються вразити українців. Однак найбільшу увагу привертає столиця, де встановлюють найбільшу ялинку, яку відкривають перші особи держави та столиці.

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Святкове дерево у Києві почали встановлювати з середини ХХ століття. За цей час головна ялинка, як справжня модниця, приміряла не одне вбрання, яке щороку вражало українців яскравими вогниками та стильними прикрасами. Редакція сайту "24" пропонує підбірку фотографій головної ялинки в різні роки незалежності.

2019 рік

У столиці України на Софійській площі офіційно запалили новорічну ялинку країни у День святого Миколая, 19 грудня. Головною тематикою декорування стало північне сяйво.

Ялинка огорнулася у тисячі яскравих ліхтариків холодного білого арктичного кольору. А деякі з них мають унікальну форму кристалів довжиною – 35-50 сантиметрів,



Головна ялинка України у 2019 році / Вікторія Руденко / Еспресо

2018 рік

19 грудня на Михайлівській площі Києва відкрили новорічну ялинку. Висота хвойної красуні – 33 метри. Привезли 90-річне дерево з Івано-Франківщини.

Ялинку прикрасили метровими ліхтарями, тисячами іграшок та 3,6-кілометровою гірляндою. Кожного дня головна ялинка буде світитися іншими кольорами, а на Новий рік запалає різними барвами.



Головна ялинка України, 2018 рік (фото: ukrafoto.com)

2017 рік

Новорічну ялинку в 2017 році відкривав сам Святий Миколай, а також перші особи країни та столиці. Встановили святкове дерево на Михайлівській площі. Для декору використали тисячі іграшок, декілька кілометрів гірлянд та 42 ліхтарі. За словами організаторів свята, на головній ялинці країни в 2017 році були 15 різних видів прикрас. Біля новорічного дерева встановили різнокольорові іграшки.



Новий рік в Києві, 2017 рік

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2016 рік

Новорічну ялинку в 2016 році також встановили на Михайлівській площі. Прикрасили хвойну красуню іграшками у формі різдвяних пряників та льодяників. Підсвічували ялинку зелені гірлянди.



Головна ялинка України в 2016 році

2015 рік

Традиція встановлювати головну ялинку країни на Михайлівській площі бере початок з 2015 року. Саме тоді після подій на Майдані новорічне святкування перенесли до Софії Київської.

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Святкове дерево було прикрашене голубами, що символізують мир та добро. Окрім цього, головну ялинку оздобили світлими гірляндами, які зробили новорічне свято справді казковим.



Новорічна ялинка в 2015 році

2014 рік

Як би не була прикрашена ялинка – чи тисячами гірлянд та іграшок, чи найдорожчими прикрасами – вона все ж не зрівняється з головною ялинкою 2014 року. Тоді в розпал Революції Гідності активісти Євромайдану не дали комунальникам встановити новорічне дерево. Закріплений каркас українці прикрасили тематичними плакатами.

Саме та ялинка 2014 року запам'яталася найбільше, адже вона стала символом змін, зародження нової нації, що готова відроджуватися.



Головна ялинка, 2014 рік

2013 рік

В останній рік президентства Віктора Януковича головна ялинка нагадувала казкове дерево з мультфільму. Організатори встановили на Майдані Незалежності штучну ялинку зі стильними світлими прикрасами.



Новий рік у Києві, 2013 рік

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2012 рік

Українці запам'ятали свята 2012 року, оскільки саме тоді вперше встановили штучну та найбільш непривабливу ялинку за часи незалежної України. Святкове дерево нагадувало конус, освічений різнокольоровими гірляндами та білими ромбами.



Новорічна ялинка, 2012

2011 рік

У 2011 році столична влада вирішила зробити оригінальну ялинку. Однак здекороване святкове дерево радше нагадувало рекламу солодощів із надписами відомих брендів. Окрім цього, ялинку прикрашали українські ромбоподібні прикраси.



Новорічна ялинка-2011

2010 рік

Новорічна ялинка 2010 року символізувала кризу. При цьому, не тільки економічну, але й творчу, адже святкове дерево було прикрашене іграшками та гірляндами попередніх років. Окрім цього, внизу ялинки була розміщена реклама.



Новорічна ялинка 2010 року

2009 рік

Головна ялинка 2009 року була прикрашена білими сніжинками та гірляндами, що ділили дерево на великі ромби.



Новий рік у Києві, 2009 рік

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2008 рік

У 2008 році організатори свят не виокремились оригінальністю, тому ромбові орнаменти теж прикрасили головну ялинку України. Зокрема, білі, фіолетові, червоні та зелені ромби утворювали орнамент. Доповнювали декор великі сніжинки, розміщені симетрично по всій ялинці.



Новорічна ялинка, 2008 рік

2007 рік

Столична влада розпочала ромбовий стиль ялинки у 2007 році. Саме тоді вперше святкове дерево прикрасили різнокольоровою ілюмінацією, що складалась у геометричні фігури.



Новий рік, 2007

2006 рік

У 2006 році українці захоплено дивились на новорічну ялинку, яку прикрасили великими червоними іграшками у формі запакованих подарунків, українськими ляльками та сніжинками. А святкові гірлянди червоного та фіолетового кольорів легко спадали зі святкового дерева.



Новий рік, 2006

2005 рік

Новий рік у 2005 році в кожного українця асоціюється з Помаранчевою революцією. Тоді столиця рясніла штучними ялинками кольору апельсина. Однак головна ялинка в центрі Києва запалала голубими вогниками. Також дерево стильно прикрашали великі золотисті сніжинки.



Новорічна ялинка, 2005 рік

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2004 рік

У 2004 році Новий рік українці зустріли з головною ялинкою, яка була прикрашена тисячами іграшок та яскравими гірляндами, що хаотично обвивали дерево.



Новорічна ялинка 2004 року

2003 рік

Новорічні свята у 2003 році прикрасила головна ялинка в Києві. Святкове дерево було стильно оздоблене золотистими гірляндами, які рясно вкрили всі гілки.



Новорічна ялинка-2003

2002 рік

Яскраво та святково виглядала головна ялинка у 2002 році. Тоді організатори для декору обрали червоні та жовті гірлянди, які хаотично, але водночас дуже стильно прикрашали дерево.



Головна ялинка Києва

2001 рік

У 2001 році головна ялинка постала перед українцями в красивому вбранні. Дерево прикрасили різнокольоровими іграшками та гірляндами, що спадали від верхівки донизу.



Новий рік у 2001 році

1997 рік

Старі фотографії святкування Нового року зберігаються у кожній родині. Чорно-білі знімки вже не можуть детально зобразити, якого кольору прикраси були на ній. Однак це частинка нашої країни, частинка історії, яка завжди демонструватиме нам справжні витоки нашої нації, нашої культури.



Новий рік в 1997 році

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