Євробачення-2019: Францію представлятиме епатажний блогер-андрогін – фото і відео

1739
Євробачення-2019: Францію представлятиме епатажний блогер-андрогін – фото і відео

19-річний андрогін, блогер та співак Білал Хассані (Bilal Hassani) представлятиме Францію у міжнародному пісенному конкурсі Євробачення–2019. Як відомо, представники країн "великої п'ятірки" автоматично потрапляють до фіналу шоу.

Білал Хассані виступить на конкурсі із піснею Roi ("Король"), яка на сьогодні набрала понад 6,4 мільйона переглядів у YouTube. Про це повідомляє видання Paris Match.

Читайте також: Євробачення-2019: хто стали ведучими грандіозного шоу в Ізраїлі

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Bilal Hassani (@iambilalhassani)

Відомо, що співак народився в Парижі, проте має марокканське коріння. Білал здобув популярність завдяки своєму відеоблогу на YouTube, де у нього понад 700 тисяч шанувальників. Хлопець зайнявся музикою у 2015 році, а через два роки публічно заявив про свою нетрадиційну орієнтацію, через що не раз отримував погрози на свою адресу. Що цікаво, Хассані часто називають "іконою французької молоді ЛГБТ+".

Білал Хассані – Roi: дивіться відео

Коли і де відбудеться Євробачення-2019?Півфінали головного конкурсу Євробачення в Ізраїлі заплановано на 14 та 16 травня, а фінал відбудеться 18-го травня. Востаннє Ізраїль приймав у себе Євробачення в 1979 та 1999 роках. У 2018 році перемогу здобула ізраїльська співачка Нетта Барзілай із піснею "Toy".

Теги: LifeStyle Музика Євробачення Євробачення 2019 Новини Франції
Джерело: Lifestyle
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Як стильно виглядати взимку: приклади знаменитостей
26 січня 13:30 Як стильно виглядати взимку: приклади знаменитостей
1572
Де погуляти у Харкові: найцікавіші місця, що вражають красою
25 січня 20:15 Де погуляти у Харкові: найцікавіші місця, що вражають красою
Наталя Боднар 1089
Дитинство в притулку, ув'язнення і довічний статус коханки: історія успіху Коко Шанель
25 січня 19:00 Дитинство в притулку, ув'язнення і довічний статус коханки: історія успіху Коко Шанель
Марта Вересюк 1780
Топ-10 цікавих фактів про Тіну Кароль, які можуть здивувати
25 січня 17:01 Топ-10 цікавих фактів про Тіну Кароль, які можуть здивувати
3844
"Здатись ти завжди встигнеш": чотири життєві принципи Тіни Кароль
25 січня 13:00 "Здатись ти завжди встигнеш": чотири життєві принципи Тіни Кароль
Юлія Девда 2375
Наомі Кемпбелл оголилася на показі Valentino: казкові образи з колекції весна-літо 2019
24 січня 22:01 Наомі Кемпбелл оголилася на показі Valentino: казкові образи з колекції весна-літо 2019
3053
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук