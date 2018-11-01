Євробачення-2019: Францію представлятиме епатажний блогер-андрогін – фото і відео

19-річний андрогін, блогер та співак Білал Хассані (Bilal Hassani) представлятиме Францію у міжнародному пісенному конкурсі Євробачення–2019. Як відомо, представники країн "великої п'ятірки" автоматично потрапляють до фіналу шоу.

Білал Хассані виступить на конкурсі із піснею Roi ("Король"), яка на сьогодні набрала понад 6,4 мільйона переглядів у YouTube. Про це повідомляє видання Paris Match.

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Відомо, що співак народився в Парижі, проте має марокканське коріння. Білал здобув популярність завдяки своєму відеоблогу на YouTube, де у нього понад 700 тисяч шанувальників. Хлопець зайнявся музикою у 2015 році, а через два роки публічно заявив про свою нетрадиційну орієнтацію, через що не раз отримував погрози на свою адресу. Що цікаво, Хассані часто називають "іконою французької молоді ЛГБТ+".

Білал Хассані – Roi: дивіться відео

Коли і де відбудеться Євробачення-2019?Півфінали головного конкурсу Євробачення в Ізраїлі заплановано на 14 та 16 травня, а фінал відбудеться 18-го травня. Востаннє Ізраїль приймав у себе Євробачення в 1979 та 1999 роках. У 2018 році перемогу здобула ізраїльська співачка Нетта Барзілай із піснею "Toy".