Євробачення-2019: відео виступів та фото усіх учасників першого півфіналу

Перший півфінал Євробачення-2019 відбувся у вівторок, 14 травня, о 22:00 годині в прямому ефірі. У першому півфіналі виступили 17 країн-конкурсантів, 10 з них – потрапили до фіналу.

14 травня у першому півфіналі Євробачення-2019 свої номери показали 17 країн-учасниць. За підсумками глядацького голосування та оцінок національного журі до фіналу потрапили десятеро виконавців: Греція: Katerine Duska – Better Love; Білорусь: Zena – Like It; Сербія: Nevena Božović – Kruna;Кіпр: Tamta – Replay; Естонія: Victor Crone – Storm; Чехія: Lake Malawi – Friend of a Friend; Австралія: Kate Miller-Heidke – Zero Gravity; Ісландія: Hatari – Hatrið mun sigra; Сан-Марино: Serhat – Say Na Na Na; Словенія: Zala Kralj & Gašper Šantl – Sebi. Інша десятка фіналістів визначиться за підсумками другого півфіналу.

За місце у фіналі зі своїми піснями та номерами спробували поборотися представники таких країн: Словенія, Білорусь, Чорногорія, Кіпр, Сербія, Польща, Угорщина, Чехія, Фінляндія, Естонія, Португалія, Ісландія, Грузія, Австралія, Сан-Марино, Греція, Бельгія.

Яскраві фото виступів всіх учасників першого півфіналу



Представниця Кіпру Tamta / Getty Images



Представники Чорногорії D-moll / Getty Images



Представник Фінляндії Darude feat. Sebastian Rejman / Getty Images



Представниця Польщі Tulia / Getty Images



Представники Словенії Zala Kralj & Gašper Šantl / Getty Images



Представник Чехії Lake Malawi / Getty Images



Представник Угорщини Joci Pápai / Getty Images



Представниця Білорусії Zena / Getty Images



Представниця Сербії Nevena Božović / Getty Images



Представник Бельгії Eliot Vassamillet / Getty Images



Представник Грузії Oto Nemsadze/ Getty Images



Представниця Австраліїї Кейт Міллер-Хейдке / Getty Images



Представник Ісландії Hatari / Getty Images



Представник Естонії / Getty Images



Представник Португалії Conan Osíris / Getty Images



Представниця Греції Katerine Duska / Getty Images



Представник Сан-Марино / Getty Images

Кожен виконавець вражав глядача своїм співом та грандіозним номером, аби за незначний проміжок часу запам'ятатися усім. LifeStyle 24 зібрав для вас виступи кожного із учасників Євробачення-2019.

Відео виступів учасників Євробачення-2019 у першому півфіналі

Євробачення-2019 перший півфінал – дивіться відео: Tamta (Кіпр) – Replay:

Євробачення-2019 перший півфінал – дивіться відео: D-moll (Чорногорія) – Heaven:

Євробачення-2019 перший півфінал – дивіться відео: Darude feat. Sebastian Rejman (Фінляндія) – Look Away:

Євробачення-2019 перший півфінал – дивіться відео: Tulia (Польща) – Pali się:

Євробачення-2019 перший півфінал – дивіться відео: Zala Kralj & Gašper Šantl (Словенія) – Sebi:

Євробачення-2019 перший півфінал – дивіться відео: Lake Malawi (Чехія) – Friend of a Friend:

Євробачення-2019 перший півфінал – дивіться відео: Joci Pápai (Угорщина) – Az én apám:

Євробачення-2019 перший півфінал – дивіться відео: Zena (Білорусь) – Like It:

Євробачення-2019 перший півфінал – дивіться відео: Nevena Božović (Сербія) – Kruna:

Євробачення-2019 перший півфінал – дивіться відео: Eliot Vassamillet (Бельгія) – Wake Up:

Євробачення-2019 перший півфінал – дивіться відео: Oto Nemsadze (Грузія) – Sul Tsin Iare:

Євробачення-2019 перший півфінал – дивіться відео: Kate Miller-Heidke (Австралія) – Zero Gravity:

Євробачення-2019 перший півфінал – дивіться відео: Hatari (Ісландія) – Hatrið mun sigra:

Євробачення-2019 перший півфінал – дивіться відео: Victor Crone (Естонія) – Storm:

Євробачення-2019 перший півфінал – дивіться відео: Conan Osíris (Португалія) – Telemóveis:

Євробачення-2019 перший півфінал – дивіться відео: Katerine Duska (Греція) – Better Love:

Євробачення-2019 перший півфінал – дивіться відео: Serhat (Сан-Марино) – Say Na Na Na:

