Євробачення-2019: відео виступів та фото усіх учасників першого півфіналу

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Євробачення 2019 перший півфінал - відео виступів та фото учасників 14.05.2019
Євробачення 2019: відео виступів та фото усіх учасників першого півфіналу / Колаж: LifeStyle 24

Перший півфінал Євробачення-2019 відбувся у вівторок, 14 травня, о 22:00 годині в прямому ефірі. У першому півфіналі виступили 17 країн-конкурсантів, 10 з них – потрапили до фіналу.

14 травня у першому півфіналі Євробачення-2019 свої номери показали 17 країн-учасниць. За підсумками глядацького голосування та оцінок національного журі до фіналу потрапили десятеро виконавців: Греція: Katerine Duska – Better Love; Білорусь: Zena – Like It; Сербія: Nevena Božović – Kruna;Кіпр: Tamta – Replay; Естонія: Victor Crone – Storm; Чехія: Lake Malawi – Friend of a Friend; Австралія: Kate Miller-Heidke – Zero Gravity; Ісландія: Hatari – Hatrið mun sigra; Сан-Марино: Serhat – Say Na Na Na; Словенія: Zala Kralj & Gašper Šantl – Sebi. Інша десятка фіналістів визначиться за підсумками другого півфіналу.

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За місце у фіналі зі своїми піснями та номерами спробували поборотися представники таких країн: Словенія, Білорусь, Чорногорія, Кіпр, Сербія, Польща, Угорщина, Чехія, Фінляндія, Естонія, Португалія, Ісландія, Грузія, Австралія, Сан-Марино, Греція, Бельгія. 

Яскраві фото виступів всіх учасників першого півфіналу

Представниця Кіпру Євробачення-2019
Представниця Кіпру Tamta / Getty Images

Євробачення-2019 Чорногорія
Представники Чорногорії D-moll / Getty Images

Євробачення-2019 Фінляндія
Представник Фінляндії Darude feat. Sebastian Rejman / Getty Images

Євробачення-2019 Польща
Представниця Польщі Tulia / Getty Images

Єробачення-2019 Словенія
Представники Словенії Zala Kralj & Gašper Šantl / Getty Images

Євробачення-2019
Представник Чехії Lake Malawi / Getty Images

Євробачення-2019 представник Угорщини
Представник Угорщини Joci Pápai / Getty Images

Євробачення-2019 представни Білорусі
Представниця Білорусії Zena / Getty Images

Євробачення-2019
Представниця Сербії Nevena Božović / Getty Images

Євробачення-2019 Бельгія
Представник Бельгії Eliot Vassamillet / Getty Images

Євробачення-2019 Грузія
Представник Грузії Oto Nemsadze/ Getty Images

Євробачення-2019 представниця Австралії
Представниця Австраліїї Кейт Міллер-Хейдке / Getty Images

Євробачення-2019 представник Ісландії
Представник Ісландії Hatari / Getty Images

Євробачення-2019 Естонія
Представник Естонії / Getty Images

Євробачення-2019 Португалія
Представник Португалії Conan Osíris / Getty Images

Євробачення-2019 Греція
Представниця Греції Katerine Duska / Getty Images

Євробачення-2019 Сан-Марино
Представник Сан-Марино / Getty Images

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Кожен виконавець вражав глядача своїм співом та грандіозним номером, аби за незначний проміжок часу запам'ятатися усім. LifeStyle 24 зібрав для вас виступи кожного із учасників Євробачення-2019.

Відео виступів учасників Євробачення-2019 у першому півфіналі

Євробачення-2019 перший півфінал – дивіться відео: Tamta (Кіпр)  – Replay:

Євробачення-2019 перший півфінал – дивіться відео: D-moll (Чорногорія) – Heaven:

Євробачення-2019 перший півфінал – дивіться відео: Darude feat. Sebastian Rejman (Фінляндія) – Look Away:

Євробачення-2019 перший півфінал – дивіться відео: Tulia (Польща) – Pali się:

Євробачення-2019 перший півфінал – дивіться відео: Zala Kralj & Gašper Šantl (Словенія) – Sebi:

Євробачення-2019 перший півфінал – дивіться відео: Lake Malawi (Чехія) – Friend of a Friend:

Євробачення-2019 перший півфінал – дивіться відео: Joci Pápai (Угорщина) – Az én apám:

Євробачення-2019 перший півфінал – дивіться відео: Zena (Білорусь) – Like It:

Євробачення-2019 перший півфінал – дивіться відео: Nevena Božović (Сербія) – Kruna:

Євробачення-2019 перший півфінал – дивіться відео: Eliot Vassamillet (Бельгія) – Wake Up:

Євробачення-2019 перший півфінал – дивіться відео: Oto Nemsadze (Грузія) – Sul Tsin Iare:

Євробачення-2019 перший півфінал – дивіться відео: Kate Miller-Heidke (Австралія) – Zero Gravity:

Євробачення-2019 перший півфінал – дивіться відео: Hatari (Ісландія) – Hatrið mun sigra:

Євробачення-2019 перший півфінал – дивіться відео: Victor Crone (Естонія) – Storm:

Євробачення-2019 перший півфінал – дивіться відео: Conan Osíris (Португалія) – Telemóveis:

Євробачення-2019 перший півфінал – дивіться відео: Katerine Duska (Греція) – Better Love:

Євробачення-2019 перший півфінал – дивіться відео: Serhat (Сан-Марино) – Say Na Na Na: 

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Теги: LifeStyle Музика Євробачення Євробачення 2019 Новини Ізраїля
Джерело: LifeStyle 24
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