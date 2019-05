Євробачення-2019: як пройшли репетиції п'ятірки фаворитів букмекерів – відео

Підготовка до міжнародного пісенного конкурсу Євробачення-2019, що прогримить в Ізраїлі, у самому розпалі! Так, відбулася остання репетиція учасників другого півфіналу.

Про це повідомляється на сайті Євробачення-2019. Репетиції відбулися на сцені Expo Tel Aviv. Після перших репетицій з погрозами щодо Євробачення-2019 виступила терористична організація "Ісламський джихад". Там пообіцяли не допустити проведення в Тель-Авіві міжнародного пісенного конкурсу, однак конкурс в Ізраїлі організатори скасовувати не планують.

Читайте також: У секторі Газа оголосили про перемир'я з Ізраїлем напередодні Євробачення-2019

Додамо, що 6 травня Ізраїль і палестинська сторона досягли нової угоди про припинення вогню. Перемир'я почало діяти з ранку 6 травня, хоча місцеві ЗМІ наголошують, що Ізраїль наразі офіційно не підтвердив цю угоду.

Євробачення-2019 пройде в ізраїльському Тель-Авіві. Перший півфінал конкурсу відбудеться. 14 травня, другий – 16 травня. А фінал конкурсу, де визначиться переможець Євробачення, пройде 18 травня.

Букмекери продовжують робити свої прогнози та ставки на переможця Євробачення-2019. Так, перше місце пророкують Нідерландам (Дункан Лоренс з піснею Arcade). Друге – Росії, яку представлятиме Сергій Лазарєв з піснею Scream. Третю позицію наразі займає Італія з чуттєвою піснею Soldi. Четверте місце посіла Швеція, від якої Джон Лундвік виступить на сцені з піснею Too Late for Love. Закриває п'ятірку Швейцарія – її представлятиме Лука Ганні з піснею She Got.

Пропонуємо переглянути відео з репетицій саме п'ятірки фаворитів букмекерів, яким прогнозують перемогу на Євробаченні-2019.

Нідерланди

Дункан Лоренс – Arcade: дивіться відео з репетиції

Росія

Сергій Лазарєв – Scream: дивіться відео з репетиції

Італія

Наразі представник Італії Mahmood ще не відрепетирував на сцені Євробачення з піснею Soldi, однак нагадаємо Вам, як саме звучить пісня артиста.

Mahmood – Soldi: дивіться відео

Швеція

Джон Лундвік – Too Late for Love: дивіться відео з репетиції

Швейцарія

Лука Ганні – She Got: дивіться відео з репетиції

Чому Україна не бере участі у Євробаченні-2019?Україна не братиме участі в міжнародному шоу. Все тому, що переможниця Нацвідбору MARUV та Національна суспільна телерадіокомпанія України не дійшли згоди під час підписання контракту. Чимало суперечностей виникало через заплановані виступи артистки в Росії та права на її пісню. Зрештою в НСТУ вирішили передати право представляти Україну на Євробаченні-2019 іншим фіналістам. Проте артисти відмовились зайняти місце MARUV. Відтак у 2019 році жоден український артист не вийде на сцену конкурсу в Тель-Авіві.



Коли ж співачка MARUV (справжнє ім'я – Анна Корсун) перемогла у Нацвідборі, букмекери пророкували Україні четверте місце, але після відмови участі в Євробаченні вона зникла з рейтингової таблиці. Тепер перше місце пророкують Нідерландам, друге місце Росії, а третє – Швейцарії. У першій десятці букмекерських прогнозів також розмістились представники країн Італії, Швеції, Ісландії, Кіпру, Мальти, Греції і Норвегії.