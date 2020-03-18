Євробачення-2020 скасували через коронавірус

Щорічний пісенний конкурс Євробачення, який мав відбутися 12 травня у Роттердамі, організатори вирішили скасувати через загрозу поширення коронавірусу. Міжнародний 65-ий пісенний конкурс перенесли на 2021 рік.

Заяву щодо скасування Євробачення опублікували на офіційному сайті. Організатори зазначили, що впродовж декількох тижнів шукали альтернативні варіанти, аби провести пісенний конкурс, однак у зв'язку з пандемією коронавірусу вирішили відмовитися від конкурсу.

До теми Євробачення-2020: організатори скасували низку заходів напередодні конкурсу.

Європейський союз радіомовлення (EBU) прийняв рішення не продовжувати подію в прямому ефірі, як було заплановано раніше. Здоров’я учасників, персоналу, шанувальників та відвідувачів важливіше понад усе.

An official statement from the European Broadcasting Union on the #Eurovision Song Contest 2020. pic.twitter.com/b3h7akxvpF — Eurovision Song Contest (@Eurovision) March 18, 2020

Раніше повідомлялося, що конкурс Євробачення-2020 все ж таки відбудеться, але в порожньому залі в прямому ефірі, або кожен з представників-вокалістів виступить у своїй країні по відеозв’язку.

Ми дуже пишаємось тим, що пісенний конкурс "Євробачення" щороку об'єднує аудиторію, і ми, як мільйони вас по всьому світу, надзвичайно сумуємо, що він не відбудеться у травні,

– зазначається в повідомленні.

За словами Шула Рейксмана – голови голландського громадського мовлення, таке рішення було неминучим, враховуючи обставини, які зараз впливають на всю Європу внаслідок коронавірусу, і всі заходи, які зараз мають вжити уряди. Це велике розчарування для голландської аудиторії, адже протягом останніх місяців велика група людей наполегливо працювала над пісенним конкурсом.

У Нідерландах, де повинен відбутись конкурс Євробачення-2020, станом на 18 березня зафіксовано 1705 випадків зараження коронавірусом, смертельних випадків – 43.

Проведення Євробачення було б доволі ризикованим рішенням, позаяк там збираються десятки тисяч людей, а через масове скупчення людей була велика загроза ще більше поширити коронавірус. Окрім того, під загрозою зараження стояли б і самі організатори конкурсу та їхні робочі, представники країн та їхні делегації.

Зауважимо, що у світі різні держави намагаються ізолюватися, аби запобігти розповсюдженню хвороби на власній території. Станом на 18 березня 2020 року у світі зареєстровано 200 126 підтверджених випадків зараження, із них 7 989 – завершилися летально. Одужало вже понад 82 тисячі людей. В Україні підтверджено 14 випадків захворювання на COVID-19, спричинений новим коронавірусом, з них 2 – летальні випадки.



Коронавірус у цифрах / Інфографіка 24 Канал