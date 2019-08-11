Загинула відома українська балерина Світлана Ісакова: деталі
В ніч на 10 серпня на трасі Київ-Харків сталася смертельна ДТП. В аварії загинуло кілька людей, серед яких Світлана Ісакова, відома балерина харківського театру.
Про трагедію повідомив гендиректор Харківського національного академічного театру опери та балету ім. Лисенка Олег Орищенко на своїй сторінці в Facebook.
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За його словами, провідна артистка харківського балету 30-річна Світлана Ісакова поверталася з відпочинку разом зі своїм чоловіком.
Повертаючись з чоловіком з відпустки по Італії, на маршрутці з Борисполя до Харкова, в автокатастрофі, після множинних травм, у лікарні Полтави померла провідна солістка балету Світлана Ісакова. Її життя обірвалося на 31 році життя,
– написав у своєму дописі гендиректор.
На сайті видання НВ зазнається, що 26-річний водій автобуса Сетра 317 в'їхав у бус Volkswagen Lt 35 між селами Білоцерківське і Коноплянка. Окрім Світлани Ісакової помер ще один пасажир автобуса.
Фото: Facebook Sveta Isakova
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