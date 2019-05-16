Звикнув до капризів дитини: принц Гаррі розповів про батьківство

6 травня сталася одна з найбільш очікуваних подій серед шанувальників британської королівської сім'ї: принц Гаррі і його чарівна дружина Меган Маркл стали вперше батьками. У пари народився хлопчик Арчі-Харрісон.

Так, днями новоспечений татусь принц Гаррі заговорив про батьківство під час свого візиту в дитячу лікарню в Оксфорді. Про це пише видання Daily Mail.

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Чоловік Меган Маркл зізнався, що тепер він не уявляє своє життя без малюка.

Гаррі сказав, що звикає до дитини і до того, як Арчі вписується в сімейне життя. Гаррі запитав мене, як у нас проходив "період капризів", який у більшості дітей триває перші десять тижнів. Він сказав, що вони з Меган вже звикли до Арчі настільки, що він уже не уявляє, як раніше жив без нього,

– розповіла журналістам матір одного з дітей у лікарні.



Меган Маркл, принц Гаррі і їхній син Арчі / Getty Images

Додамо, що принц Гаррі був разом з дружиною під час пологів. А після народження він вийшов до журналістів, повідомивши, що мама та малюк є здоровими і це був його найчудовіший досвід у житті.

"Це найдивовижніший досвід, який у мене коли-небудь був у житті! Як будь-яка жінка народжує – це поза розумінням", – додав онук британської королеви Єлизавети II.