Раніше вважалося, що сьогоднішній день сприятливий для подорожей, особливо у другій половині дня. LifeStyle 24 розповість більше про те, які свята відзначають 21 серпня та що не можна робити.

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За церковним календарем, 21 серпня християни вшановують пам'ять Тадея, апостола від 70. Він був родичем Ісуса Христа, тому його іноді називають "братом Господнім". Юду Тадея не варто плутати з апостолом Юдою Іскаріотом – їх поєднує лише перше ім'я. Щоб віряни розуміли, про кого мова, першого частіше називають просто – Тадеєм.

Тадей був одним із 12 апостолів, які отримали місію проповідувати християнство. Саме за повчання у багатьох країнах апостол загинув мученицькою смертю.

Що не можна робити 21 серпня

У цей день краще не скаржитися на долю.

Вважалося, що сьогодні не можна дивитися у вічі карооким людям – вони можуть наврочити.

Не варто займатися марнотратством.

Не можна розв'язувати конфлікти агресією чи підвищеним тоном.

Прикмети на сьогодні

Дме вітер з півночі – скоро буде похолодання.

Якщо вранці заморозки – зима буде холодною й довгою.

Багато ягід на горобині обіцяють дощову осінь.

Сьогодні сонячна і тепла погода – такою вона буде ще кілька днів.

Свято в Україні та світі

Міжнародний день пам'яті жертв тероризму. Цей день було затверджено резолюцією Генеральної Асамблеї ООН у грудні 2017 року. Він призначений для вшанування пам'яті всіх, хто загинув внаслідок терактів як у Європі, так і в інших країнах світу. В Україні цей день присвячений вшануванню пам'яті жертв російської агресії.