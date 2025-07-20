Цікаво, що ім'я Ілля має давньоєврейське походження та трактується як "мій Бог Яхве". Так називають комунікабельних та веселих хлопців, які можуть легко підняти настрій іншим. У сучасному світі представники цього імені відзначаються щирістю та відвертістю. Такі чоловіки не будуть брехати заради блага рідної людини, пише LifeStyle24.

Дивіться також Яке церковне свято у неділю, 20 липня: чому сьогодні не можна купатися у водоймах

Наша редакція підготувала щирі привітання з Днем ангела Іллі у картинках і листівках. ​​Збережіть їх собі та надішліть друзям і знайомим.

Як привітати з Днем ангела Іллі?: картинки й листівки

Привітання з Днем ангела Іллі 2025 / Колаж LifeStyle24

Привітання з Днем ангела Іллі 2025 / Колаж LifeStyle24

Привітання з Днем ангела Іллі 2025 / Колаж LifeStyle24

Привітання з Днем ангела Іллі 2025 / Колаж LifeStyle24

Привітання з Днем ангела Іллі 2025 / Колаж LifeStyle24

Привітання з Днем ангела Іллі 2025 / Колаж LifeStyle24

Привітання з Днем ангела Іллі 2025 / Колаж LifeStyle24

Привітання з Днем ангела Іллі 2025 / Колаж LifeStyle24

Зауважимо, що сьогодні, 20 липня, відзначають День святого пророка Іллі. Про те, що не можна робити у це свято, дізнавайтеся далі в нашому матеріалі.