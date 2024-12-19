1 вересня 2023 року Православна церква України та Українська греко-католицька церква перейшли на новоюліанський календар. Через це дати більшості релігійних свят змінилися. Так, за новим календарем, Миколи вже відзначили свої іменини 6 грудня, розповідає 24 Канал.
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Однак деякі українці досі дотримуються старого стилю. Тому наша редакція підготувала привітання з Днем ангела Миколи у картинках, прозі й віршах.
Привітання з Днем ангела Миколи за старим стилем: картинки, проза й вірші
У День ангела, Миколо, бажаю я любові
І від душі успішних перемог,
Натхнення, щастя світлого, здоров'я,
І хай тебе оберігає Бог!
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Миколо, з Днем ангела тебе! Бажаю завжди відчувати радість у всьому і більше усміхатися. Нехай удача не проходить повз, а завжди залітає у твій будинок!
Привітання з Днем ангела Миколи 2024 / Колаж LifeStyle24
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Вітаю з Днем ангела! Бажаю успіху і процвітання, натхнення і підкорення вершин! Будь опорою і прикладом для своїх рідних і близьких. Всіх благ тобі, Миколо! З іменинами!
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Ти вір в життя і будь собою.
Хай час летить собі, а ти,
Як сонце ранньою весною,
Цвіти проміння золотим.
І хай в очах твоїх відкритих
Нестримна молодість буя,
І хай несе тебе по світу
Життя бурхлива течія.
І завжди ангел-хоронитель
Тебе боронить від біди,
Ти просто вмій життю радіти
Й по ньому з усмішкою йди!
Привітання з Днем ангела Миколи 2024 / Колаж LifeStyle24
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Вітаю тебе, Миколо, з іменинами! Нехай всюди за тобою йдуть надія, радість і любов. Я бажаю тобі здоров'я, усмішок, а також достатку, натхнення і щастя!
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Ангел вдома в тебе був,
Тож молитву твою чув,
І на твої іменини,
Вже дарує щохвилини:
Пуд здоров'я і пуд віри,
Кілограмів сто надії,
Фунтів тисячі любові,
І кохання не на слові,
А каратів так відерце,
Радості у Ваше серце,
Ну і ще букет удачі,
І добра у Вашу вдачу!
Привітання з Днем ангела Миколи 2024 / Колаж LifeStyle24
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Миколо, прийми мої щирі привітання з Днем ангела. Бажаю у своєму житті завжди мати щастя, удачу й успіх! Відданих друзів і тільки щасливих моментів щодня.