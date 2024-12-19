1 вересня 2023 року Православна церква України та Українська греко-католицька церква перейшли на новоюліанський календар. Через це дати більшості релігійних свят змінилися. Так, за новим календарем, Миколи вже відзначили свої іменини 6 грудня, розповідає 24 Канал.

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Однак деякі українці досі дотримуються старого стилю. Тому наша редакція підготувала привітання з Днем ангела Миколи у картинках, прозі й віршах.

Привітання з Днем ангела Миколи за старим стилем: картинки, проза й вірші

У День ангела, Миколо, бажаю я любові

І від душі успішних перемог,

Натхнення, щастя світлого, здоров'я,

І хай тебе оберігає Бог!

***

Миколо, з Днем ангела тебе! Бажаю завжди відчувати радість у всьому і більше усміхатися. Нехай удача не проходить повз, а завжди залітає у твій будинок!

Привітання з Днем ангела Миколи 2024 / Колаж LifeStyle24

***

Вітаю з Днем ангела! Бажаю успіху і процвітання, натхнення і підкорення вершин! Будь опорою і прикладом для своїх рідних і близьких. Всіх благ тобі, Миколо! З іменинами!

***

Ти вір в життя і будь собою.

Хай час летить собі, а ти,

Як сонце ранньою весною,

Цвіти проміння золотим.

І хай в очах твоїх відкритих

Нестримна молодість буя,

І хай несе тебе по світу

Життя бурхлива течія.

І завжди ангел-хоронитель

Тебе боронить від біди,

Ти просто вмій життю радіти

Й по ньому з усмішкою йди!

Привітання з Днем ангела Миколи 2024 / Колаж LifeStyle24

***

Вітаю тебе, Миколо, з іменинами! Нехай всюди за тобою йдуть надія, радість і любов. Я бажаю тобі здоров'я, усмішок, а також достатку, натхнення і щастя!

***

Ангел вдома в тебе був,

Тож молитву твою чув,

І на твої іменини,

Вже дарує щохвилини:

Пуд здоров'я і пуд віри,

Кілограмів сто надії,

Фунтів тисячі любові,

І кохання не на слові,

А каратів так відерце,

Радості у Ваше серце,

Ну і ще букет удачі,

І добра у Вашу вдачу!

Привітання з Днем ангела Миколи 2024 / Колаж LifeStyle24

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Миколо, прийми мої щирі привітання з Днем ангела. Бажаю у своєму житті завжди мати щастя, удачу й успіх! Відданих друзів і тільки щасливих моментів щодня.