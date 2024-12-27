Він був архідияконом, який допомагав бідним і нужденним. Крім цього, святий брав участь у богослужіннях і багато проповідував у Єрусалимі. Успіху Стефана заздрили юдеї, тому вирішили звинуватити його в зневажливому ставленні до Господа. Після суду диякона відвели за місто, де закидали каміннями, розповідає 24 Канал з посиланням на Волинську єпархію Православної церкви України.

Цікаво Календар днів ангела на грудень 2024 року: хто святкуватиме свої іменини

З нагоди Дня ангела Степана наша редакція підготувала чарівні привітання у картинках. Надішліть їх своїм рідним і близьким, які мають сьогодні іменини.

Привітання з Днем ангела Степана 2024: картинки й листівки

Привітання з Днем ангела Степана 2024 / Колаж LifeStyle24

Привітання з Днем ангела Степана 2024 / Колаж LifeStyle24

Привітання з Днем ангела Степана 2024 / Колаж LifeStyle24

Привітання з Днем ангела Степана 2024 / Колаж LifeStyle24

Привітання з Днем ангела Степана 2024 / Колаж LifeStyle24

Привітання з Днем ангела Степана 2024 / Колаж LifeStyle24

Привітання з Днем ангела Степана 2024 / Колаж LifeStyle24

Привітання з Днем ангела Степана 2024 / Колаж LifeStyle24

Коли раніше відзначали День ангела Степана

У 2023 році Православна церква України й Українська греко-католицька церква перейшли на новоюліанський календар. Тому дати, коли християни відзначають свята, змістилися на 13 днів назад. За старим календарем, Степани святкували іменини 9 січня, а зараз їх мають – 27 грудня.