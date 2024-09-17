У цей день вшановують пам'ять мучениць Віри, Надії, Любові та Софії. Жінок стратили за вірність Сину Божому.

Цікаво З іменинами Віри, Надії, Любові та їх матері Софії: зворушливі привітання у прозі

LifeStyle24 підготував теплі привітання з Днем ангела Віри у картинках і прозі. Не забудьте надіслати їх своїм близьким і рідним.

День ангела Віри: привітання у картинках і прозі

Дорога Вірочка, вітаю тебе зі святом! Бажаю тобі завжди вірити в себе, у свої сили та удачу, дарувати віру рідним та близьким людям. Нехай у твоєму житті яскраво світить сонечко і ллється радісна пісня. Бажаю тобі великого щастя, щирої та чистої любові, світлої надії та доброго здоров'я!



Привітання з Днем ангела Віри / Фото pryvitannya.com

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Наша мила Вірочка! Щиро вітаю тебе з днем ​​ангела, твоїм днем. Бажаю тобі всього: щастя, здоров'я, кохання та радості щодня! Нехай життя тебе тішить приємними сюрпризами.



Привітання з Днем ангела Віри / Фото pryvitannya.com

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Дорога Вірочка, нехай у твоєму серці завжди цвіте любов до життя та всього навколо! А підтримуватимуть її віра, надія і, звісно, ​​життєва мудрість! Нехай кожна мить твого життя буде прекрасною і яскравою! Залишайся завжди життєрадісною, квітучою та чарівною!



Привітання з Днем ангела Віри / Фото pryvitannya.com

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Вітаю З Днем Віри. Бажаю, щоб у твоєму житті ні дня не проходило без надії, щоб любов постійно надавала тобі сил. Добра і щастя тобі, радості й світлої посмішки.



Привітання з Днем ангела Віри / Фото vitannya.ua

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Вітаю з Днем ангела, люба Віро! Нехай твій небесний охоронець завжди буде з тобою поруч – і у хвилини радості, і у хвилини зневіри, і в коханні, і в розлуці. Нехай він зміцнює твою віру і сповнює тебе надією! Коли ти впадеш, він підніме, коли ти заплачеш – втішить, коли ти втомишся – додасть тобі сил. Іди по життю з вірою – і щастя неодмінно зустріне тебе на шляху!



Привітання з Днем ангела Віри / Фото vitannya.ua

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У День твого ангела хочеться побажати тобі, щоб твоє світле, радісне життя було наповнене любов'ю до ближніх, щастям, добробутом. Нехай близькі завжди радують, друзі будуть поруч і все в житті складається вдало.



Привітання з Днем ангела Віри / Фото vitannya.ua

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Віро, бажаю неймовірної радості у твій День ангела. Приголомшливого успіху, чарівного натхнення, щирих посмішок та відданих друзів! А ще – вдалих днів, хороших новин, величезної сили духу, приємних подій і оптимізму.



Привітання з Днем ангела Віри / Фото Pinterest

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Віро, вітаю тебе з Днем ангела. Бажаю тобі завжди з посмішкою зустрічати новий день. Нехай всі бажання виконуються, а віра в краще супроводжує тебе по життю. Нехай твій ангел-охоронець завжди буде з тобою поруч і вберігає тебе від всього поганого.