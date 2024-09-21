Овен, Близнюки та Риби, цього разу пощастить саме вам, пише LifeStyle 24.

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Що таке день осіннього рівнодення

Офіційно 22 вересня літо передасть чергу зимі, а в астрономічній площині – у цей день в обох півкулях Землі ніч і день тривають однаково – по 12 годин. Коли Сонце перетне екватор із Північної півкулі в Південну, то в наших широтах почнеться астрономічна осінь, а от у Південній півкулі навпаки – астрономічна весна.

З цього моменту дні будуть ставати все коротшими, а ночі – довшими. І так триватиме аж до зимового сонцестояння.

Ця подія матиме неабиякий плив на певні зодіаку та дозволить їм доторкнутись до вирію щастя та удачі.

Гороскоп

Овен

Овнам слід вибрати правильний напрямок, куди спрямувати щедру енергетику від дня рівнодення. Варто зауважити, що треба орієнтуватись тільки на одну віху, щоб вкласти у неї багато позитиву та перспективності.

Гороскоп для Овнів

Близнюки

Близнюкам пощастить отримати відповідь на питання, яке їх давно тривожить. Що цікаво, правильний варіант був у них під носом, але вищі сили зробили все для того, щоб цей знак зодіаку не дізнався про це наперед.

Гороскоп для Близнюків

Риби

Цей знак зодіаку отримає шанс на реалізацію свого таємного бажання. У цей день їхні емоції будуть на справжньому піку, а знайомі звертатимуть увагу на те, що Риби буквально сяють від щастя.

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