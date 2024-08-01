Здебільшого четвер пройде спокійно. Майже нікого не будуть турбувати різні проблеми та неприємності. Кому ж все-таки треба бути напоготові, дізнавайтеся у гороскопі, які підготував LifeStyle 24.

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Гороскоп на 1 серпня для всіх знаків зодіаку

Овен (21 березня – 20 квітня)

Гороскоп на 1 серпня для Овнів

Овни з нетерпінням чекали на серпень, адже на початку місяця мають їхати в омріяну відпустку. Астрологи кажуть, що сьогодні потрібно ретельно підготуватися до неї. Вирішіть всі термінові справи та складіть валізу.

Телець (21 квітня – 20 травня)

Гороскоп на 1 серпня для Тельців

Тельці сьогодні зустрінуться з друзями, яких давно не бачили. Через роботу у вас зовсім немає часу одне на одного. Однак цей четвер проведете незабутньо та пообіцяєте собі надалі збиратися частіше.

Близнюки (21 травня – 21 червня)

Гороскоп на 1 серпня для Близнюків

Близнюки зіткнуться з цілою купою неприємностей на роботі, тож цей день зовсім не буде спокійний. У таких ситуаціях головне тримати себе в руках, аби не стало ще гірше. Якщо потрібно буде, зверніться за допомогою.

Рак (22 червня – 22 липня)

Гороскоп на 1 серпня для Раків

У Раків сьогодні буде безліч справ. Проте ви не будете сумувати, оскільки все вдаватиметься на сто відсотків. В кінці дня зможете пишатися собою та влаштувати релакс-вечір.

Лев (23 липня – 22 серпня)

Гороскоп на 1 серпня для Левів

Леви, на вас сьогодні чекає несподівана зустріч. Однак астрологи кажуть, що вона буде приємною, оскільки приїде людина, з якою не бачилися декілька років. Нахлине ціла купа спогадів, ви проведете час за розмовами.

Діва (23 серпня – 23 вересня)

Гороскоп на 1 серпня для Дів

Діви сьогодні займатимуться хатньою роботою. Скоро ви будете зустрічати важливих гостей, тому варто привести дім до ладу. Спробуйте залучити до цієї справи решту членів сім'ї, щоб було веселіше.

Терези (24 вересня – 23 жовтня)

Гороскоп на 1 серпня для Терезів

Друзям Терезів сьогодні знадобиться їхня порада. Представники цього знаку зодіаку вміють підтримувати, тому до них часто звертаються близькі люди. Не втрачайте цю здібність, оскільки вона є дуже цінною.

Скорпіон (24 жовтня – 22 листопада)

Гороскоп на 1 серпня для Скорпіонів

Скорпіони у четвер сильно посваряться з рідними. Астрологи повідомляють, що ви довго не зможете помиритися, тому в домі пануватиме напружена атмосфера. Однак згодом таки вдасться поговорити.

Стрілець (23 листопада – 21 грудня)

Гороскоп на 1 серпня для Стрільців

Стрільці нарешті зможуть добряче відпочити. Вам цього дуже не вистачало, бо останнім часом були завантажені роботою. Астрологи рекомендують влаштовувати собі вихідні частіше, щоб організм в один момент не здав.

Козоріг (22 грудня – 20 січня)

Гороскоп на 1 серпня для Козорогів

Козороги нарешті відшукали гармонію. Ви змогли розв'язати проблеми у всіх сферах життя і тепер насолоджуєтесь спокоєм. Не втрачайте цей комфортний стан, постійно працюйте над собою.

Водолій (21 січня – 20 лютого)

Гороскоп на 1 серпня для Водоліїв

Зараз Водоліям трошки бракує уваги від близьких людей. Кожен зайнятий своїми справами, тому не може приділяти вам достатньо часу. Скажіть їм це напряму, оскільки мовчання не змінить ситуацію.

Риби (21 лютого – 20 березня)

Гороскоп на 1 серпня для Риб

У Риб розпочинається один із найкращих періодів у житті. Цей серпень ви не забудете ніколи. Попереду багато подорожей, різних пригод, неймовірних емоцій та вражень. Насолоджуйтеся кожною миттю.