Овен і Риби, 1 січня 2025 може стати гарним стартом для нового року, якщо налаштуєтесь на позитив, пише LifeStyle24.

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Овен

Представники цього знака зодіаку з початку року будуть налаштовані на нові досягнення, які принесуть приємні результати. 1 січня Овни можуть відчути себе щасливими та радісними від зустрічі з близькими людьми, яких дуже давно не бачили. Душевна розмова, спогади, кумедні історії та затишний вечір не просто подарують відчуття задоволення, а й надихнуть на перерозподіл пріоритетів у спілкуванні з визначеним колом осіб.

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Риби

У перший день нового року Риби відчують приплив щастя у зв'язку з теплою атмосферою, яка пануватиме упродовж тривалого часу. Найближче оточення, ймовірно, захоче здивувати приємними словами, жестами, подарунками або несподіваною підтримкою, якої потребуватимете найбільше. Будьте певні, що наодинці вас ніхто не залишить.

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