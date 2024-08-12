Деякі люди сьогодні будуть мати багато роботи, а хтось відправиться у подорож. Детальний прогноз знаходьте у гороскопі LifeStyle 24.

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Гороскоп на 12 серпня для всіх знаків зодіаку

Овен (21 березня – 20 квітня)

Гороскоп на 12 серпня для Овнів

Овни, на вас сьогодні чекає багато справ. Набирайтеся сил та терпіння, бо емоції будуть виходити з-під контролю.

Телець (21 квітня – 20 травня)

Гороскоп на 12 серпня для Тельців

Тельці зустрінуться з людиною, з якою не бачились декілька років. Приємний та комфортний буде понеділок.

Близнюки (21 травня – 21 червня)

Гороскоп на 12 серпня для Близнюків

Близнюки, астрологи радять бути обережними. Річ у тім, що хтось з близьких хоче встромити вам ніж у спину.

Рак (22 червня – 22 липня)

Гороскоп на 12 серпня для Раків

Раки, сьогодні ви захочете здатися. Однак не потрібно опускати руки, йдіть вперед до своїх цілей.

Лев (23 липня – 22 серпня)

Гороскоп на 12 серпня для Левів

Леви, ви відправитеся в несподівану подорож. Затримаєтесь на новому місці декілька днів, відкладайте роботу.

Діва (23 серпня – 23 вересня)

Гороскоп на 12 серпня для Дів

Діви, проведіть цей день вдома. Не потрібно нікуди виходити, набирайте сил та відпочивайте.

Терези (24 вересня – 23 жовтня)

Гороскоп на 12 серпня для Терезів

Терези, вам потрібно уважніше ставитися до своїх обов'язків. Керівництво бачить ваші помилки.

Скорпіон (24 жовтня – 22 листопада)

Гороскоп на 12 серпня для Скорпіонів

Скорпіони, вам не захочеться виходити з дому. Накриває сильна депресія, зверніться до спеціаліста терміново.

Стрілець (23 листопада – 21 грудня)

Гороскоп на 12 серпня для Стрільців

Стрільцям у понеділок не потрібно приймати поспішних рішень. Зважуйте кожен свій крок та дію.

Козоріг (22 грудня – 20 січня)

Гороскоп на 12 серпня для Козорогів

Козороги задумаються над пошуком нової роботи. Прийшов час змінювати свою зону комфорту та розвиватися.

Водолій (21 січня – 20 лютого)

Гороскоп на 12 серпня для Водоліїв

Водолії, ви зустрінетеся з найкращими друзями. Буде про що поговорити, тож чекайте на гарний початок тижня.

Риби (21 лютого – 20 березня)

Гороскоп на 12 серпня для Риб

Риби, спробуйте абстрагуватися від негараздів. Астрологи кажуть, що скоро ваше життя налагодиться.