Перед вихідними доведеться понервувати Тельцям, Дівам та Скорпіонам. Детальний прогноз від астрологів читайте у матеріалі LifeStyle 24.

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Гороскоп на 2 серпня для всіх знаків зодіаку

Овен (21 березня – 20 квітня)

Гороскоп на 2 серпня для Овнів

У п'ятницю Овни нарешті завершать проєкт, над яким довго працювали. Тепер зможете трохи відпочити та скинути зі своїх плечей вантаж відповідальності.

Телець (21 квітня – 20 травня)

Гороскоп на 2 серпня для Тельців

Тельцям сьогодні не буде солодко, оскільки на них чекає ціла купа дрібних неприємностей. Вони сильно не зіпсують життя, однак нерви трохи потріпають.

Близнюки (21 травня – 21 червня)

Гороскоп на 2 серпня для Близнюків

Близнюкам потрібно терміново запланувати відпустку, оскільки організм дуже втомився. Починайте готуватися вже зараз та попередьте керівництво, що берете відпочинок на декілька днів.

Рак (22 червня – 22 липня)

Гороскоп на 2 серпня для Раків

На Раків сьогодні чекає маленький сюрприз. Після цього ви будете на сьомому небі від щастя. Подарунок отримаєте від доволі близької людини.

Лев (21 липня – 22 серпня)

Гороскоп на 2 серпня для Левів

Леви сьогодні зустрінуться зі старими друзями. Ви доволі тепло проведете час, однак зрозумієте, що майже не маєте нічого спільного. Спілкування стало вже не таким, як раніше.

Діва (23 серпня – 23 вересня)

Гороскоп на 2 серпня для Дів

Дів напередодні вихідних накриє сильна хандра. Вам зовсім не захочеться виходити з дому та щось робити. Не потрібно доводити свій стан до дуже негативних наслідків, спробуйте звернутися за допомогою.

Терези (24 вересня – 23 жовтня)

Гороскоп на 2 серпня для Терезів

Терези сьогодні отримають хороші новини. Ви зможете наблизитися ще на крок до своєї мрії. Залишилось докласти зовсім трошки зусиль, щоб все втілилося в реальність.

Скорпіон (24 жовтня – 22 листопада)

Гороскоп на 2 серпня для Скорпіонів

Скорпіони сильно посваряться з близькими друзями. Останнім часом у всіх напружений емоційний стан, тому ситуація вийде з-під контролю. Астрологи рекомендують не затягувати конфлікт.

Стрілець (23 листопада – 21 грудня)

Гороскоп на 2 серпня для Стрільців

Стрільці наполегливо займаються ремонтом у домі. Ви вже трохи втомилися від постійних справ, однак хочете чимшвидше закінчити роботу. Спробуйте хоч декілька днів відпочити, щоб набратися сил та енергії.

Козоріг (22 грудня – 20 січня)

Гороскоп на 2 серпня для Козорогів

Козороги відчувають, що зовсім скоро повністю потухнуть. Представники цього знаку зодіаку зараз переживають сильний стрес, який погано відбивається на здоров'ї. Варто піти до спеціаліста.

Водолій (21 січня – 20 лютого)

Гороскоп на 2 серпня для Водоліїв

Водолії сьогодні не матимуть вільної хвилинки. Такий активний день забере у вас останні сили, тому ввечері захочеться відпочити. Відключіть телефон, оберіть хороший фільм та добряче розслабтеся.

Риби (21 лютого – 20 березня)

Гороскоп на 2 серпня для Риб

Риби багато всього запланувати на ці вихідні, тому сьогодні триватимуть останні приготування. Подумайте, чи ви нічого не забули, щоб субота та неділя пройшли гладко та без неприємностей.