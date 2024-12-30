У 2025 році Юпітер буде покровителем Стрільців. Більша частина року буде сприятливою для відкриття перспектив, подорожей та навчання. Цей знак зодіаку відчує приплив енергії, який у весняний та літній періоди буде на своєму піку, пише LifeStyle24.

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Стрілець (23 листопада – 21 грудня)

Кар'єра буде на підйомі, а амбітність й бажання досягти більшого стануть ключами до успіху. У новому році можна сміливо братись за нові проєкти або ж шукати інше місце праці. Астрологи рекомендують звернути увагу на період із березня по червень, адже саме тоді буде найлегше знайти вигідні пропозиції та налагодити нові робочі зв'язки.

У другій половині року треба уважніше ставитись до витрат, тому слід заздалегідь планувати бюджет, щоб потім не лізти у борги.

Гороскоп для Стрільців на 2025 рік

Особисте життя Стрільців буде насичене та цікаве. Ті, хто вже знайшов другу половинку, відчують потребу в тому, щоб приділити більше часу коханій людині. У стосунках збільшиться кількість романтичних моментів і вражень. На весні вартувало б вирушити у спільну подорожу або ж організувати приємний сюрприз.

А якщо досі знаходитесь у пошуку кохання, то 2025 рік стане періодом захопливих знайомств. Літо буде найкращим періодом для створення й налагодження міцних взаємин. Будьте уважними до знаків долі та не ігноруйте їх.

У новому році треба приділити більше уваги емоційному стану, тому, якщо з'явиться будь-яка можливість на відпочинок і релакс, то слід її використати. У травні та жовтні можуть виникнути проблеми зі сном, тому намагайтесь не перепрягатись та слідкуйте за правильним харчуванням.

Астрологи рекомендують у 2025 році довіряти власним мріям і не боятись робити сміливих кроків. Зберігайте оптимізм до змін, а рішучість допоможе подолати всі труднощі.