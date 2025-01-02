Овен, Терези та Водолій, проблеми у новому році можуть стати повчальними уроками, які допоможуть вирости та стати сильнішими, пише LifeStyle24.

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Овен

Робочі проєкти та особисті взаємини – це ті сфери, де слід очікувати на проблеми. Імпульсивний характер стане причиною конфлікту, якщо не віддати перевагу стриманості та виваженості. Аналізуйте ситуацію перед тим, як діяти, та уникайте ризикованих рішень.

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Терези

Професійне навантаження та емоційне виснаження стануть супутниками у 2025 році. Прагнення Терезів до досконалості та надмірна увага до деталей приведуть до стресу, а вимогливість спровокує напруження у стосунках із близькими людьми. Подбайте про баланс між різними сферами життя та спробуйте делегувати частину своїх обов'язків.

Гороскоп для Терезів

Водолій

Проблеми з комунікацією виб'ють Водоліїв з життєвої колії. Нерозуміння близького оточення та несподівані зміни залишать значний слід у подіях, які матимуть важливе значення. Астрологи рекомендують бути уважними до деталей та контролювати свої емоції.

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