Лев, Стрілець і Риби, мрії здійснюються, якщо вірити у них і ділитись добром з іншими, пише LifeStyle24.

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Лев

Астрологи припускають, що представники цього знака зодіаку можуть отримати подарунок, який матиме відношення до їхньої кар'єри або ж творчості. До прикладу, це може бути нова та перспективна пропозиція роботи, приємне заохочення або ж те, що додасть ще більшої впевненості в собі. Готуйтесь отримати те, про що мріяли.

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Стрілець

Напередодні Нового року у Стрільців активується енергія удачі. Подарунок може бути у вигляді подорожі, нового досвіду або ж повернення у життя людини, яка значила дуже багато. Слід довіряти своїй інтуїції й покладатись на власні відчуття.

Гороскоп для Стрільців

Риби

Період подарунків для Риб стане по-справжньому щасливим. Вони отримають те, що давно жило у глибині їхньої душі. Сюрприз можна пов'язати з родиною або творчою діяльністю. Світ подарує цьому знаку зодіаку дещо особливе.

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