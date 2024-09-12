Телець, Рак і Риби, вам довірять таємницю, яка повністю переверне життя, пише LifeStyle 24.

Не пропустіть На когось очікує приємний сюрприз, а хтось має прислухатись до Всесвіту: гороскоп на 12 вересня

Телець

Цей знак зодіаку полюбляє дізнаватись інформацію, яка має статус таємниці. Невдовзі близька людина поділиться секретом щодо особистого життя. Спершу здаватиметься, що це вигадка, однак факти говоритимуть самі за себе. Тельці подивляться на цю особу новими очима.

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Рак

Раки мають схильність до того, щоб не пропустити можливості отримати цікаву інформацію від інших людей. Їм важливо бути в курсі всіх справ, тому незабаром вони дізнаються, що людина, яка колись появлялась у їхньому житті, зовсім не чужа. Ба більше, зовсім скоро вона появиться на порозі дому Раків.

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Риби

З Рибами поділяться родинною таємницею, яка застане їх у почутті шоку. Вони будуть вражені, а слова ніяк не лягатимуть на язик. Астрологи рекомендують утриматись від поспішних висновків, щоб не створити зайвих проблем.

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