Телець, Діва і Козоріг, вам слід краще відстоювати особисті кордони, щоб ніхто не зміг їх перетнути, пише LifeStyle 24.

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Телець

Представники цього знака зодіаку трепетливо ставляться до зони комфорту та спокою. Вони не люблять, коли їхні плани різко міняються, тому віддають перевагу стабільності. Якщо хочете вразити Тельців, то краще обмежтесь без зайвих сюрпризів, які можуть зіпсувати їм настрій.

Гороскоп для Тельців

Діва

Оскільки Діви перфекціоністки, то контроль – це їхнє життя. Представникам цього знака зодіаку важливо знати, що трапиться найближчим часом, адже несподіванка може стати для них справжньою бомбою з неприємними емоціями.

Гороскоп для Дів

Козоріг

Козороги дуже відповідальні та серйозні, тому майбутні події краще узгоджувати наперед. Навіть якщо втрачається нотка інтриги, то вони все одно залишаться вдячними за те, що ви постарались і хотіли зробити приємне.

Гороскоп для Козорогів