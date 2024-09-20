Діва, Скорпіон, Козоріг і Риби, руйнація внутрішнього світу поступово трансформується у реальне життя, пише LifeStyle 24.

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Діва

Діви доволі критичні та категоричні. Їх часто турбує думка, що вони не відповідають певним ідеалам, які могли б зробити їх кращими. Це призводить то втрати віри в себе та внутрішнього вигорання.

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Скорпіон

Попри те, що цей знак зодіаку доволі скритий і намагається не підпускати близько людей до свого життя, його також затягує прірва депресії. Внутрішні демони порушують звичний спокій, а особистісні кризи відбивають будь-яку жагу до життя.

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Козоріг

Представники цього знака зодіаку люблять, коли все йде чітко за планом і так, як вони задумали. Однак будь-який промах може стати тим важелем, який призведе до глибокої та затяжної депресії. Козорогів буде дуже важко змотивувати у майбутньому для подальших дій.

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Риби

Мрійлива натура Риб доволі часто грає з ними у злий жарт. Коли вони зіштовхуються із розчаруванням чи нерозумінням з боку близьких, то їх може погубити відчуття непотрібності або втрати сенсу життя. Крім того, цей знак зодіаку схильний до меланхолічних настроїв, тому може часто занурюватись у негативні емоції.

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