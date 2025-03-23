Лев і Діва, використайте цей період як шанс змінити свою позицію, навчитись гнучкості та відкритись новим перспективам, пише LifeStyle24.

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Лев

Леви – це природжені лідери, однак ніколи не варто втрачати пильності. Зірки прогнозують розбіжності з колегами або керівництвом через ваше бажання відстоювати власні ідеї. Пристрасть до досконалості може стати причиною напруження у команді.

Астрологи рекомендують дотримуватись дипломатичної поведінки. Не лінуйтесь слухати іншу думку, адже це допоможе уникнути напруженості. Справжня сила лідера полягає у гнучкості та терпінні.

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Діва

Діви завжди прагнуть до ідеалу, однак цього місяця ця риса може зіграти проти них самих. Через збільшену кількість обов'язків відчуватиметься, що часу катастрофічно бракує. А надмірна критичність до себе чи інших призведе до напружених ситуацій на роботі.

Щоб триматись на плаву, потрібно зберігати баланс між роботою та відпочинком. Делегуйте завдання та довіряйте іншим. Ваш професіоналізм ніхто не ставить під сумнів, але деколи корисно зробити крок назад, щоб поглянути на ситуацію з іншої перспективи.

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