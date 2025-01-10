Овен і Близнюки, з правильним підходом можна мінімізувати вплив негативних подій, пише LifeStyle24.

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Овен

Імпульсивність може стати причиною серйозних помилок, адже у цій історії вона точно не піде на користь. Підхід "спочатку зроблю, а потім подумаю" призведе до конфліктів із керівництвом або провалу важливих проєктів. Неправильне рішення може поставити під загрозу репутацію. Щоб уникнути цього, приділіть більше уваги деталям і не соромтесь просити поради у колег.

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Близнюки

Січень для цього знака зодіаку може стати часом плутанини та втрати концентрації. Багатозадачність і схильність до зміни пріоритетів будуть причинами серйозних помилок чи втрати довіри серед колег і керівництва. Спробуйте зосередитись на одному завданні й віддайте перевагу послідовності у своїх діях.

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