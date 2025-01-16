Телець, Діва та Козоріг, ваше ставлення до праці, яке пов'язане з високими вимогами та бажанням досягти досконалості, може призводити до відчуття постійного стресу, пише LifeStyle24.

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Телець

Попри те, що представники цього знака зодіаку цінують стабільність і комфорт, вони часто відчувають хвилювання від страху втратити роботу. Певний тип професійних запитань може вивести їх зі стану рівноваги, що негативно впливатиме на настрій та рівень продуктивності.

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Діва

Цей знак зодіаку постійно прагне перфекціонізму. Така вимога призводить до постійного стресу, оскільки завищені очікування щодо себе та роботи часто не відповідають цьому бажанню. Діви бояться припуститись помилки, що тільки погіршує ситуацію з втомою.

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Козоріг

Козорогів часто називають трудоголіками, адже вони беруть на себе багато зобов'язань, бо хочуть досягти кар'єрних висот. Вони переживають за невиконані дедлайни й за завдання, які можуть опинитись під загрозою провалу. Бажання бути успішними може призводити до постійного стресу та тривоги.

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