Близнюки, Діва й Риби, може сміло починати збирати речі з робочого столу й шукати нове місце праці, пише LifeStyle 24.

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Близнюки

Попри те, що Близнюки певні, що роблять усе від себе належне, керівництво вважає інакше. Нещодавно у компанії появилась людина, яка перевершила усі очікування, тому ваша перспектива, на жаль, моментально розвіялась в очах колег. Астрологи певні, що це тільки на краще, адже буде можливість відпочити й підшукати варіант, який може виявитись набагато кращим за поточне місце праці.

Гороскоп для Близнюків

Діва

Невдовзі цей знак зодіаку підставить найближчий колега по роботі, який весь час прикидався добрим другом. Ба більше, ця людина не тільки зруйнує кар'єру Дів, а й обійме одну з найвищих посад. Це буде уроком, що не варто усім довіряти, а слід тримати бажання й плани при собі, щоб знову не наступити на ті самі граблі.

Гороскоп для Діви

Риби

Риби давно відчувають, що вони перегоріли від цієї роботи, тому новина про звільнення зовсім не буде несподіванкою. Астрологи рекомендують пошукати нову роботу, але за іншим видом діяльності, однак на перешкоді може стати лінь, яка зруйнує всі перспективи.

Гороскоп для Риб