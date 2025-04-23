Овен, Рак і Риби, спробуйте записувати найдрібніші деталі сну – навіть якщо вони здаються безглуздими. Такий підхід допоможе побачити зв'язок із підсвідомістю та реальністю, пише LifeStyle24.

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Овен

Астрологи кажуть, що Овни бачать віщі сни, але не завжди це усвідомлюють. Їхні сновидіння можуть мати відкладений ефект – щось, що наснилось зараз, може реалізуватись через рік. Краще не ігнорувати знаки, навіть якщо вони здаються дивними.

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Рак

Дуже часто сновидіння Раків пов'язані з родиною або минулим. Якщо цьому знаку зодіаку наснилось щось тривожне, то варто придивитись до найближчого оточення. У віщих снах можуть бути символи, які відкриють правду про зраду або втрату.

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Риби

Глибока інтуїція Риб дозволяє їм розшифровувати навіть найзаплутаніші сновидіння. Якщо найближчим часом насниться людина, яку давно не бачили, варто звернути на це увагу. Це може бути більше, ніж випадковість.

Гороскоп для Риб

Зрада – це найгірше, що може статись у будь-яких стосунках. Є знаки зодіаку, які ніколи цього не пробачать.