Астрологи зазначають, що час проблем розпочнеться у Тельців, Стрільців та Козорогів, пише LifeStyle 24.

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Телець

Тельцям варто підготуватися до неприємностей на роботі. Це можуть бути проблеми з зарплатнею або ж догана. Вам здаватиметься, що роботу оцінюють не об'єктивно, що погано впливатиме на результати, які показуватимете надалі. Щоб не погіршувати ситуацію, спробуйте вирішити всі непорозуміння з керівництвом у форматі діалогу.

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Стрілець

Стрільці найближчим часом переживатимуть проблеми у стосунках. Між вами та партнером виникне конфлікт, через який ви довгий час не розмовлятимете. Однак не варто витрачати сили на конфлікти. Зробіть все, щоб не втратити людину, яка показала вам, що таке безумовне кохання.

Гороскоп для Стрільців

Козоріг

Козорогам варто приготуватися до дрібних неприємностей у різних сферах життя. В один момент вам може здатися, що у всьому, що робите, немає сенсу. Проявіть трошки більше терпіння, щоб вгамувати негативні емоції.

Гороскоп для Козорогів