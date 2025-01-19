Рак, Козоріг і Риби, попри те, що лютий може виявитись складним місяцем, після нього настануть кращі часи, пише LifeStyle24.

Зверніть увагу Хто зі знаків зодіаку до кінця січня ухвалить важливе рішення

Рак

Астрологи переконані, що Раки матимуть проблеми в особистому житті. Нерозв'язані конфлікти та старі проблеми дадуть про себе знати, що викличе емоції суму та хвилювання. Спробуйте не закриватись у собі, а шукайте варіанти вирішення ситуації.

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Козоріг

На жаль, Козорогам доведеться переживати період невпевненості у собі, що стосуватиметься професійних викликів. Втома, перенавантаження та сумніви тільки розпалюватимуть вогонь проблем. Головне – не опускати руки, а дати собі трохи часу на відпочинок.

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Риби

Емоційне виснаження та розчарування стануть для Риб складними викликами вже у лютому 2025. Вони можуть відчути, що докладені зусилля не приносять бажаного результату, а стосунки з близькими тільки погіршуються. У цьому випадку не треба впадати в депресію, а спробувати знайти підтримку серед найкращих друзів.

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