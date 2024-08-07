Ретроградним Меркурієм називають оптичну ілюзію, коли планета рухається назад зі сходу на захід. Це відбувається через те, що в названий період Меркурій та Земля обертаються довкола Сонця з різними швидкостями. У час такої зміни люди часто скаржаться, що заплановані справи не вдаються, усе падає з рук, а здоров'я починає підводити. На які знаки зодіаку ретроградний Меркурій вплине найбільше – можете вже прочитати в матеріалі LifeStyle24.

Цікаво Нарешті дочекались: 3 знаки зодіаку, які вже цього літа зустрінуть кохання всього життя

Телець

Гороскоп для Тельців

Представники цього знаку зодіаку відчують ретроградний рух найсильніше. Астрологи виділяють ймовірні проблеми в спілкуванні, плутанині в планах та труднощі у розв'язанні важливих питань. Щоб вберегтись від найгірших наслідків, варто уникати підписання важливих документів та перевіряти інформацію двічі.

Близнюки

Гороскоп для Близнюків

Люди, які належать до названого знака зодіаку, можуть відчути вплив ретроградного Меркурія через затримки у подорожах та плутанину в планах. Варто бути обережними з бронюванням поїздок і ретельно перевіряти всю інформацію перед поїздками. Також слід бути обачними у фінансових справах. Обмежте на цей час великі витрати, щоб не вдаватись до зайвого ризику.

Діва

Гороскоп для Діви

Ви можете постати перед емоційними труднощами та непорозуміннями у стосунках. Важливо бути терплячими та уникати прийняття важливих рішень у цей період. Спробуйте приділити більше часу улюбленому заняттю, щоб відволіктись від негативних думок.

Козоріг

Гороскоп для Козорогів

Цьому знаку зодіаку не пощастить у плані здоров'ї, однак у кар'єрі виднітимуться успіхи. Астрологи радять не відкладати плановий огляд у лікаря і вчасно реагувати на найменші симптоми якогось захворювання. А на роботі нарешті настане період, коли ваші зусилля знайдуть гідну відповідь від керівництва.

Риби

Гороскоп для Риб

За прогнозом астрологів, у Риб можуть бути проблеми з робочими завданнями, затримки в проєктах та непорозуміння з колегами. Важливо бути організованими та зосередженими на деталях. Не піддавайтесь на маніпуляції та критику. Якщо вдасться зберегти емоційний баланс, то період ретроградного Меркурія може завершитись доволі успішно.