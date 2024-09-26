Овен, Рак і Діва, наприкінці місяці маєте проявити вищий рівень професіоналізму, пише LifeStyle 24.

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Овен

Овнам варто робочі стосунки з колегами тримати на відстані, не шукаючи серед них друзів. У їхньому оточенні є люди, які готові піти по головах, щоб отримати підвищення чи додаткову премію. Наприкінці місяця представникам цього знака зодіаку доведеться розв'язувати питання з підлістю та лицемірством.

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Рак

Раки матимуть робочу проблему з керівництвом. Цьому знаку зодіаку здається, що їх завжди недооцінюють і постійно критикують. Така демотивація матиме негативний вплив у статистиці наприкінці місяця, що може стати причиною конфлікту з директором чи іншою важливою персоною.

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Діва

Останнім часом на Дів навалили багато роботи, що вже почало впливати на емоційне вигорання. Наприкінці місяця вони можуть спіймати себе на думці, що слід розставити все на свої місця, адже за переробіток робочих годин ніхто не доплачує. Ця тема може стати причиною серйозного конфлікту та передумовою для написання заяви на звільнення.

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