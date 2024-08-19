Лев, Діва, Стрілець і Риби, найближчим часом вам точно ніхто не заздритиме, пише LifeStyle 24.
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Лев
На вас очікує чимало негараздів на роботі. Розсіяність і невмотивованість найбільше дадуться в знаки. Астрологи радять взяти на цей час відпустку, щоб скоротити кількість невдач.
Гороскоп для Левів
Діва
У фінансовому аспекті трапиться колосальна халепа, яка потягне за собою чергу з невдач. Ба більше, ніхто навіть не зможе допомогти із розв'язанням цих питань. Вам слід заручитись стресостійкістю та проявити характер у кризових ситуаціях.
Гороскоп для Діви
Стрілець
Слід очікувати на маленькі дрібниці, які з часом можуть перерости у велику халепу. Найкраща порада – не відмовляйтесь від допомоги близьких людей. Вони допоможуть вийти із ситуації з меншим рівнем стресу.
Гороскоп для Стрільців
Риби
Ваше небажання змінювати життя призведе до гори проблем, які доведеться розплутувати, як клубок ниток. У цій ситуації допоможуть хіба терпіння й зміна внутрішніх бар'єрів.
Гороскоп для Риб