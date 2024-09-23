Близнюки, Стрілець, Скорпіон і Козоріг, ваше бажання відпочинку невдовзі здійсниться, пише LifeStyle 24.

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Близнюки

Близнюки відпрацювали доволі продуктивний сезон, тому їхній організм потребує повного перезавантаження. Цей знак зодіаку вибереться в гори, щоб набратись енергетики від природи, очиститись від зайвих думок і відпочити від міської суєти.

Гороскоп для Близнюків

Стрілець

Стрільці на відпустку запланували роботу по дому, однак такий підхід зовсім не назвеш повноцінним відпочинком. Астрологи рекомендують поїхати на декілька днів від дому, щоб відчути смак справжньої відпустки.

Гороскоп для Стрільців

Скорпіон

Представники цього знака зодіаку вже запланували поїздку за кордон. Вони потребують нових вражень і цікавих місць, щоб наздогнати втрачену літню відпустку. Нові знайомства й цікаві пригоди допоможуть на повну відновити емоційний ресурс.

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Козоріг

Козороги відчувають себе втомленими, тому думка про майбутню відпустку дозволяє досі триматись на плаву. Близька людина вирішила організувати спільну мандрівку, щоб наодинці не було так самотньо.

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