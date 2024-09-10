Телець, Лев і Скорпіон, жодні перепони не стануть на заваді гарному настрою, пише LifeStyle 24.

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Телець

У Тельців буде безтурботний тиждень. Маленькі неприємні дрібниці пройдуть повз поля зору цього знака зодіаку, тому гарний настрій точно гарантовано. Ба більше, варто очікувати на приємну несподіванку від свого партнера.

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Лев

Цей знак зодіаку може розраховувати на підтримку вищих сил, які допоможуть подолати всі труднощі, а настрій залишиться на висоті. Зірки рекомендують розслабитись й отримувати задоволення від життя.

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Скорпіон

Люди, які оточують Скорпіонів, цього тижня доведуть, що їм можна довіряти. Це буде неабияка новина, адже останнім часом доводилось розчаровуватись у найближчих. Цей знак почуватиметься дуже щасливим, адже основні гештальти врешті закриються, і почнеться новий етап у житті.

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