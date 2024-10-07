Рак і Діва, надмірна тривожність може призвести до великих проблем, пише LifeStyle24.

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Рак

Емоційна прив'язаність Раків до свого дому та рідних – дуже сильна. Тому будь-яка ситуація, яка потенційно загрожує їхньому спокою, може легко вивести цей знак зодіаку з рівноваги. Раки прагнуть захистити своїх близьких від небезпеки, через що часто хвилюються й починають панікувати при різних обставинах. Водночас цей знак зодіаку полюбляє заглибитися у роздуми та приділяти увагу деталям, на які ніхто не звертає уваги. Ракам варто припинити перебільшувати проблеми й накручувати себе, щоб досягти щастя.

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Діва

Перфекціонізм Дів може зіграти з ними злий жарт. Цей знак зодіаку постійне прагне до досконалості, тому якась непередбачувана ситуація або незначний недолік можуть легко стати причиною для переживань. Дівам важливо контролювати ситуацію, щоб відчувати себе захищеними. Однак не завжди це вдається, через що знак зодіаку постійно тривожиться й панікує. Схильність до надмірного аналізу може призвести до емоційних зривів, тому Дівам варто припинити критикувати себе та інших.

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