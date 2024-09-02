Близнюки, Рак і Водолій, початок осені не забариться з приємними подіями, пише LifeStyle 24.

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Близнюки

Цей знак зодіаку врешті отримає те, на що так довго чекав. На їхню голову звалиться почуття кохання. Романтичні пригоди подарують відмінний настрій і високий заряд радості, варто лиш трішки почекати.

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Рак

Уже цими днями з обличчя Раків не спадатиме усмішка. Усі справи реалізовуватимуться на найвищому рівні, а з оточення зникнуть усі заздрісники. Початок вересня стане по-справжньому щасливим періодом.

Гороскоп для Раків

Водолій

Водоліям слід розраховувати на те, що близькі люди здійснять їхню найзаповітнішу мрію. Найщасливіший день у житті стане приводом для радості й на наступні дні чи навіть тижні, адже про реалізацію такого бажання годі було сподіватись.

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